USA v době příměří bombardovaly syrskou armádu. Bráníte IS, zuří Moskva

Dvojice stíhaček F-16 a bitevníky A-10 Thunderbolt II podle ruského ministerstva zahraničí přiletěly z Iráku k městu Dajr az-Zaur, které je pod kontrolou syrských vládních jednotek. V jeho okolí udeřila proti příslušníkům syrské armády, kteří hájili strategicky významný vrchol Sardá proti útokům radikálních islamistů.

Na místě však podle ruské a syrské vlády zůstalo více než 60 mrtvých vojáků. Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), která dění v zemi sleduje z Anglie, hovoří až o 90 obětech.

Nálet podle Rusů pomohl teroristům z hnutí Islámský stát ke krátkodobému územnímu zisku.

Samotní džihádisté ve svých médiích potvrdili, že získali „plnou kontrolu“ nad horou poskytující výhled na rozsáhlé území ovládané syrskou vládou. Armáda však své pozice rychle dobyla zpět.

Tiskový mluvčí Pentagonu Peter Cook novináře upozornil, že Rusko bylo o plánovaném náletu předem informováno a nedalo Američanům vědět, že ve vytyčené oblasti nedaleko Dajr az-Zauru operují jednotky syrské armády. Rusové se prý ozvali až ve chvíli, kdy na vojáky padaly bomby.

Jakmile americké velení dostalo zprávu, že možná útočí na muže věrné Asadovi, koalice prý útok okamžitě přerušila. Nálet však podle Moskvy výrazně podkopává dohodu o příměří.

Laciné snahy o získání bodů, odráží USA ruskou kritiku

„Docházíme k závěru, který je pro celý svět skutečně děsivý: Bílý dům brání Islámský stát. Teď už o tom nemůže být pochyb,“ prohlásila podle ruské agentury RIA Novosti mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Moskva ještě v noci na neděli svolala do New Yorku mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN a žádala, aby její členové útok odsoudili.



Putin: Povstalci příměří zneužili k přeskupení sil Ruský prezident Vladimir Putin obvinil odpůrce režimu Bašára Asada, že dojednané příměří v Sýrii zneužili k přeskupení sil a přípravě na další boj. Syrská armáda podporovaná Rusy naopak podle jeho slov dodržuje vše, na čem se Moskva dohodla s USA (více čtěte zde).

Spojené státy však mají za to, že ruská reakce je přehnaná. „Rusko by skutečně mělo přestat s lacinými snahami o získání bodů, dramatickými proklamacemi a kaskadérskými kousky a raději se soustředit na to, co je důležité: Naplňování toho, co jsme s nimi v dobré víře vyjednali,“ míní velvyslankyně USA při OSN Samantha Powerová.

Ministerská mluvčí Zacharovová by se prý za své výroky měla stydět. „Pokud zjistíme, že jsme skutečně zasáhli syrské vojsko, nebylo to naším cílem a samozřejmě ztráty životů litujeme,“ doplnila Powerová. Není to však podle ní důvodem k mimořádnému zasedání, když Rusko zároveň odmítá na půdě OSN projednávat „nejhorší zvěrstva“ Asadova režimu.

Ruského velvyslance při OSN slova Samanthy Powerové zděsila. „Za desítky let jsem nebyl svědkem takové netaktnosti,“ prohlásil Vitalij Čurkin, který zasedací místnost na protest opustil. Chce prý raději počkat na reakci z Washingtonu. „Pokud je to, co dnes předvedla velvyslankyně Powerová, náznakem oficiální reakce, tak jsme ve velkém maléru,“ podotkl.

Bílý dům už mezitím v písemném prohlášení bez dalších podrobností uvedl, že smrti syrských vojáků lituje. Soustrast jejich rodinám vyjádřila také vláda Austrálie, jejíž letectvo se do koaličního útoku zapojilo.