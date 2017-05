Náhrada za amalgám vydrží méně. Absurdní nařízení, spílají EU kritici

Na proplácení takzvaných skloionomerních plomb se minulý týden dohodly lékaři a zdravotní pojišťovny (psali jsme zde). Už tehdy nastupující šéf České stomatologické komory Roman Šmucler připouštěl, že tento materiál má kratší životnost. „Ale jako dlouhodobé provizorium vyhovuje,“ poznamenal.

Pondělní MF DNES však s odvoláním na lékaře z praxe uvádí, že životnost těchto plomb může být i pouhé dva roky. Špatné provedení této plomby navíc může vést k rychlejšímu kazení zubu. „V našem systému nejde o kvalitu. Bavíme se o nejnutnějším pro chudé pacienty,“ poznamenal pro MF DNES Šmucler.

Komora rovněž upozornila, že varianta bílé plomby, která má u dětí, těhotných a kojících žen nahradit amalgám, není tím nadstandardem, na který jsou pacienti u zubaře zvyklí; nejsou to plomby z dražší pryskyřice.

Sami stomatologové ze stávající situace radost nemají. Rozhodnutí Evropské komise opakovaně kritizují s tím, že jde o zcela nelogický krok, který českým pacientům jen zbytečně komplikuje život. Dlouhodobě navíc volají po tom, aby pojišťovny zubní výplně neproplácely vůbec a peníze daly spíš na prevenci.

EU vadí, že se při odvrtávání plomby dostává jedovatá rtuť do odpadních vod a při spalování těl v krematoriích do ovzduší. Jenže už zhruba deset let u nás platí nový vodní zákon, který každé zubní ordinaci přikazuje používat speciální odlučovače, takže se do kanalizací rtuť z amalgámů v Česku stejně nedostává. A v případě krematorií je pak podle zubařů přednostní zákaz amalgámu u dětí a mladých žen úplnou absurditou.

