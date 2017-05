Její slovo bylo slovo Boží, řekl u soudu o Nečasové řidič Úřadu vlády

Šofér Jany Nečasové Jiří Pertl vypověděl, že původně byl řidičem sekretariátu premiéra, ale Jana Nečasová z něj udělala svého osobního řidiče. Když se soudkyně ptala, jak to bylo možné, odpověděl, že platilo „vyšší bere“. U soudu postupně vypovídal, že ačkoliv šéfem úřadu měl být Lubomír Poul, ve skutečnosti měla hlavní slovo právě Nečasová. „Její slovo bylo jako slovo Boží,“ prohlásil.

K cestám Nečasové uvedl, že někdy byly pracovní, jindy soukromé. „Ke kadeřníkovi, dovézt něco dcerám,“ popisoval, o jaké soukromé jízdy se jednalo.

Podle obžaloby byl také on, stejně jako jeho tehdejší partnerka z Úřadu vlády Alena Hegerová, sledován z pokynu Jany Nečasové. Jak u soudu Pertl uvedl, nevěděl o tom. Dozvěděl se to, až když si ho spolu s Hegerovou předvolali Nečasová s Poulem a ukázali jim fotografie.

„Bylo nám řečeno, že ohrožujeme paní ředitelku. Také, vůbec nevím proč, nám byla řečena částka za fotky, asi 110 nebo 120 tisíc. Nerozuměl jsem tomu, připadalo mi to trošku jako z cizí planety,“ vzpomínal Pertl. Nakonec byl odvolán a vozil někoho jiného. Jak u soudu zaznělo, důvodem ke sledování mohl být fakt, že se vztah Pertla s Hegerovou Nečasové nelíbil.

Alena Hegerová v úterý u soudu opakovala, že si to už nepamatuje, že je to dlouhá doba. Nicméně řekla, že to co vypověděla na policii i napoprvé u soudu, je pravda (více o její výpovědi zde).

Záblesk z auta

Třetím vyslýchaným byl řidič premiéra Nečase Petr Nagy. Ten popisoval, kdo mu dával úkoly, kdo byl jeho nadřízeným. Vzpomínal i na to, že si jednou před domem, kde Nečas bydlel se svou tehdejší manželkou Radkou, všiml záblesku z auta a informoval o tom ředitelku premiérova kabinetu. Ta mu poslala sms, že je to v pořádku, že to jsou naši. Nagy původně muže v autě považoval za novináře. Po obdržení sms si myslel, že se jednalo o kontrasledování.

Všichni tři už u soud vypovídali, protože na potřetí řeší kauzu nová soudkyně Pavla Hájková, a je tak třeba vše opakovat. Znamená to, že znovu zazněla obžaloba a po ní opět vypovídají obžalovaní. Jana Nečasová se kvůli nemoci omluvila (více o zahájení soudu s novou soudkyní zde).

Soudkyni Králové byla kauza odebrána pražským městským soudem a následně to potvrdil i Ústavní soud. Králová Janu Nečasovou a trojici zpravodajců Milana Kovandu, Ondreje Páleníka a Jana Pohůnka dvakrát zprostila obžaloby (více o rozhodnutí Ústavního soudu zde).

Obžaloba tvrdí, že bývalá šéfka kabinetu někdejšího premiéra Petra Nečase v roce 2012 nezákonně zaúkolovala tajnou vojenskou službu, aby sledovala tehdejší Nečasovu manželku. Údajně jí šlo o osobní zájem, konkrétně o urychlení Nečasova rozvodu.

Kauza vedla před třemi lety k pádu Nečasovy vlády, Nečas se později rozvedl a Nagyovou si vzal za manželku. Čtveřice obžalovaných vinu od počátku odmítá. Hájí se tím, že se jednalo o kontrasledování z obav o bezpečnost bývalé Nečasovy ženy.

Třetí zahájení v kauze Jany Nečasové a zpravodajců o obvodního soudu.