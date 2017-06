Udělej to a uleví se ti, psala Američanka příteli. Druhý den byl mrtvý

Obvinění: neúmyslné zabití. Důvod: textové zprávy. „Konečně budeš šťastný v nebi. Už žádná bolest. Je v pořádku, že se bojíš, to je normální. Chci říct, chystáš se umřít,“ psala Carterová mladíkovi ráno 12. července 2014.

Roy však nebyl o sebevraždě přesvědčený, tvrdí prokuratura, která textové zprávy z jeho telefonu soudu předložila. Mladík třináctého července vyrazil s rodinou na pláž. Sestrám koupil zmrzlinu, žertoval a mluvil o své budoucnosti. Akorát získal stipendium na vysoké škole a podle jeho matky Lynn Royové nic nenasvědčovalo tomu, že by se chtěl zabít, napsal k případu web BBC.

Roy napsal z výletu přítelkyni SMS. „Myslela jsem, že to chceš. Je čas a jsi připravený... Prostě to udělej, zlato. Už žádné odkládání. Žádné čekání. Až se vrátíš z pláže, tak to musíš udělat,“ odepsala mu Carterová, které bylo tehdy teprve 17 let. „Okay, udělám to. Už žádné přemýšlení,“ odpověděl o rok starší mladík.

Když si Roy sedl do svého auta, kde plánoval zemřít, přepadla ho znovu nejistota. V jednu chvíli dokonce vystoupil a znovu se po telefonu obrátil na svou dívku. „Vrať se, do hajzlu, zpátky do auta,“ reagovala drsně Carterová.

Druhý den bylo mladíkovo tělo nalezeno v autě před obchodem Kmart. Příčinou úmrtí byla otrava oxidem uhelnatým. Policie případ klasifikovala jako sebevraždu.

Šlo jí jen o pozornost, tvrdí prokuratura

Podle prokuratury to však bylo zabití a na vině je Carterová. Ta po Royově smrti vystupovala, jako by byla přítelovou ztrátou zdrcená. „Milovala jsem ho, Lynn. Vím, že jsem mladá, ale představovala jsem si, že s ním strávím zbytek života,“ napsala dokonce jeho matce.

Uspořádala i sbírku na lidi s psychickými problémy a také charitativní softballovou akci na Royovu počest. Podle okresní prokurátorky Maryclare Flynnové využila Roye jako pěšce v děsivé hře na život a na smrt, aby se jako „truchlící přítelkyně“ dostala do středu pozornosti.

„Rozmlouvala mu pochybnosti jednu po druhé. Ujišťovala ho, že rodina pochopí, proč to udělal. Tlačila na něj, aby (sebevraždu) přestal oddalovat a pohnul se. Smála se jeho váhání,“ vyjmenovala prohřešky Carterové prokurátorka.

Trest až dvacet let

Jak poznamenal list The New York Times, dívka nemůže být souzená za nabádání k sebevraždě, protože stát Massachusetts nemá takový zločin v trestním zákoníku. I za neúmyslné zabití však Carterová čelí možnému trestu až dvaceti let odnětí svobody.



Případ je neobvyklý tím, že se dívka podílela na činu jen slovy - ať už napsanými do zpráv, nebo řečenými po telefonu. Právníci chtěli, aby byla propuštěna na základě práva na svobodu projevu. Podle soudce však nabádání k sebevraždě není chráněné ústavou.

Obhajoba tvrdí, že je všechno naopak a že sama Carterová trpěla psychickými problémy a Royovi se snažila sebevraždu v minulosti rozmluvit. Advokáti Carterové nedávno zveřejnili dokumenty, které údajně dokazují, že se mladík snažil zabít už předtím a na internetu hledal způsoby, jak si vzít život. „Soucítím s rodinou, ale tenhle mladý muž to plánoval měsíce a měsíce,“ řekl obhájce Joseph Cataldo.