U slovenského hradu Strečno se zřítil stotunový kus skály a zavalil silnici

Skalní blok se uvolnil na silnici spojující Žilinu a Martin, píše slovenský server HNonline. Cesta už je přitom právě kvůli sanaci skály od 16. července uzavřená.

„Včera po očišťování a zkoušení pohybů bloku nastala kritická situace, kdy se nám celý blok začal pohybovat. Stalo se to, co jsme nechtěli, že spadl najednou. Báli jsme se, že by mohl spadnout celý na cestu a porušit ji. Naštěstí se rozbil na menší kusy, takže to zatím vypadá, že bude vše v pořádku,“ uvedl projektový manažer sanací Branislav Prelovský s tím, že k situaci zasedne krizový štáb.

Mezitím pracovníci sanačního týmu začali se zajišťovacími pracemi na skále a aby předešli dalšímu poškozování vozovky, navezli pod skálu štěrk. Už na konci června spadlo v oblasti několik skal, na území obce Strečno byla proto vyhlášena mimořádná situace. Silnice bude neprůjezdná do konce července.