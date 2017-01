NA LAVIČCE: České filmy neprorazí, nemáme už co říct, říká režisér Olmer

„Tohle povolání v této době není legrace. Studentům říkám, že na FAMU to mají fajn. Že si můžou točit, co chtějí. Ale přijdou do praxe a budou stát před branami České televize v pořadníku,“ říká režisér, který natočil třeba Tankový prapor, Nahotu na prodej nebo Bony a klid.

Když srovnává současný film a šedesátá léta, má jasno. Podle něj už dnes režiséři nemají co říct. Za minulého režimu totiž měli všichni společného nepřítele, zatímco teď je nutné film přizpůsobit lidem, kteří jej platí.

„Když jsem točil nahotu na prodej, tak mi z té firmy řekli: Hlavně žádný umění, hlavně sex, krev a násilí. Na to nikdy nezapomenu. Ve filmu je ve hře moc peněz a mluví do toho neskutečně moc lidí. A ten režisér to nemůže všechno ustát. Třeba Bony a klid 2, tam jsem psal osm verzí scénáře. Ten film měl skončit jinak. Mělo to mít přesah. A to mi absolutně zakázali.“

