Na obranu přidáme do roku 2020, slíbil Stropnickému šéf financí

379 miliard Česká republika od svého vstupu do Aliance v roce 1999 držela dvouprocentní hranici až do roku 2005. Pak s ekonomickou krizí a škrty v rozpočtu šly výdaje na obranu strmě dolů.

Kdyby od roku 2004 do své bezpečnosti dál investovala stanovená dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), měla by dnes na obranné výdaje o 379 miliard korun více.

Takzvaný „kumulovaný politický bezpečnostní deficit“ nedávno spočítali experti z Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií brněnské Univerzity obrany. Závratná částka je prakticky osminásobkem dnešního rozpočtu armády, ale jen zhruba polovinou zdrojů ministerstva práce a sociálních věcí.