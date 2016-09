Na aktovce rodiče nešetří. Středoškolák je během roku vyjde na 18 tisíc

Ceny sešitů a dalších pomůcek klesají, přesto je září jedním z nejnáročnějších měsíců pro rozpočty rodin s dětmi. S prvňáky je to zpravidla po finanční stránce nejjednodušší. „Žáčci prvních ročníků většinou dostanou vše, co potřebují,“ říká zástupkyně ředitele 3. základní školy Cheb Štěpánka Dostálová.

Základní výbava pro prvňáčka letos vyjde zhruba na 3 500 korun, tedy přibližně stejně jak o naposledy v roce 2011, zjistila společnost Česká distribuční.

O to víc ale rodiče prvňáků investují do aktovek. „O aktovky do tisíce korun je nejmenší zájem,“ potvrzuje trend Hana Kůsová, jejíž firma provozuje řetězec papírnictví McPen. Cenové rozpětí se u aktovek, které jejich papírnictví prodávají, pohybuje zhruba od tisíce do tří tisíc korun. „Aktovky střední třídy kolem 1500 korun a aktovky s cenou nad dva tisíce s nejpropracovanějším zádovým systémem se prodávají zhruba nastejno,“ dodává Kůsová.

Připlatit si jsou rodiče ochotni nejen za špičkovou ergonomii, ale také za design. „Letos se velmi dobře prodávají výrobky s motivy Frozen, Angry Birds a částečně i Mimoni,“ vyjmenovává Kůsová postavičky z oblíbených dětských seriálů.

V dalších letech už musí rodiče počítat s tím, že náklady porostou. Nejdražší bývají pracovní sešity pro výuku cizích jazyků, zvláště angličtiny. Ty za jednu z největších položek při nákupech na začátku školního roku označili prakticky všichni oslovení rodiče.

Ne každý ví, že pokud rodiče nezvládají náklady na začátku školního roku, mohou požádat o mimořádnou sociální dávku. Kdo na to má nárok a kdo ne, žádné tabulky neurčují. „Při rozhodování postupujeme velmi individuálně. Kromě posuzování příjmů, majetkových a sociálních poměrů rodiny bereme v úvahu i začlenění dítěte do kolektivu,“ vysvětlila Kateřina Beránková z úřadu práce.