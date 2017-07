Soud: Myslivecká pojišťovna zrušila nájem swingers klubu neoprávněně

Klub firmy DevClub v suterénu domu sídlil od roku 2012 na základě nájemní smlouvy s mysliveckou pojišťovnou, která dům vlastní. V roce 2015 dostal výpověď, ačkoli ho smlouva opravňovala k užívání prostor na 5 let s možností dalšího prodloužení. Jednatelka společnosti DevClub Stanislava Šůsová od počátku označovala výpověď z nájmu za neplatnou. Soud jí nyní dal za pravdu, jeho rozhodnutí ale není pravomocné.



„Soud určuje, že výpověď daná 13. 7. 2015, je neoprávněná a neplatná,“ uvedla soudkyně Hana Marsová, která se případem zabývala více než rok a za tu dobu vyslechla řadu svědků.

Zatímco Šůsová je s verdiktem spokojena, druhá strana se nejspíš odvolá k městskému soudu. „Asi využijeme všech opravných prostředků,“ řekl iDNES.cz předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota.

Pojišťovna opřela svou výpověď o dva hlavní důvody - údajně neschválené probourání a osazení dveří do dvorního traktu a za druhé proražení větracího průduchu do přední fasády domu.

„V řízení bylo spolehlivě prokázáno, a to všemi svědeckými výpověďmi i z výpovědi paní inženýrky Zumrové (tehdejší ředitelky Halali, pozn. red.), že žalovaný po celou dobu znal všechny okolnosti, o něž později opřel svou výpověď,“ konstatovala soudkyně. Dveře i průduch navíc vznikly již v roce 2013, tedy dávno před výpovědí. Podle svědků ředitelka tyto úpravy schválila, což u dveří potvrzuje i e-mail, který zaslala jednatelce klubu.



Myslivecká pojišťovna namítala například i to, že DevClub měl podle smlouvy provozovat „volnočasové aktivity“, a nikoli swingers klub. U soudu se ale prokázalo, že zástupci pojišťovny věděli, jaké podnikání v budově bude. „Co je pro věc podstatné - že obě strany věděly o účelu pronájmu,“ uvedla soudkyně a dodala, že to, zda si strany ve smlouvě nazvou provoz swingers klubu volnočasovou aktivitou, je jejich věc, do které soud zasahovat nehodlá.

Úterní rozhodnutí soudu říká jen to, že pojišťovna zrušila swingers klubu nájem neoprávněně. Je velmi pravděpodobné, že klub nyní začne po pojišťovně požadovat náhradu škody či ušlý zisk. „Další kroky si ještě rozmyslíme,“ uvedla Šůsová. O pronajaté prostory v Jungmannově ulici má stále zájem, je ale otázka, v jakém stavu nyní jsou.

Poté, co DevClub dostal výpověď a odmítl se odstěhovat, nechala totiž pojišťovna prostory uzavřít a věci klubu zabavit exekutorem pod falešnou záminkou dlužného nájmu. Převážná většina věcí se DevClubu dodnes nevrátila, nebo jsou rozbité a mají nulovou hodnotu. Z místností užívaných klubem byla vytrhaná elektroinstalace či sanitární vybavení. (Ve fotogalerii se můžete podívat, jak prostory klubu vypadaly v době, kdy byl funkční, a jak poté, co nájemce prostory uzavřel a nechal vyklidit.)

Bývalé vedení pojišťovny dělalo chyby, tvrdí myslivci

Na dům v Jungmannově ulici se počátkem 90. let skládali myslivci, aby si ho mohli dovolit. Myslivecká pojišťovna Halali z něj podstatnou část pronajímá jiným subjektům. V březnu 2012 pronajala suterén DevClubu a zhruba ve stejné době pronajala převážnou část domu společnosti Slug Invest, která měla v domě provádět rozsáhlé rekonstrukce. Dnes je nájemcem jiný subjekt.

Jednatelka klubu Šůsová začala myslivce upozorňovat na to, že prováděné rekonstrukce podle ní nejsou správné, respektive že při nich dochází například k zatékání vody do výtahové šachty či zazdění odvětrávacích komínů. Klub poté dostal výpověď z nájmu.

Za pojišťovnu v té době jednala zmíněná Lenka Zumrová. Na funkci rezignovala loni na podzim, ve stejné době, kdy odstoupilo celé představenstvo pojišťovny. Stalo se tak poté, co se rada Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) začala zabývat hospodařením Halali a zejména situací kolem domu v Jungmannově ulici.

Současné vedení ČMMJ má obavy, že bude muset sanovat škody způsobené minulým hospodařením pojišťovny. „19. června jsme podali trestní oznámení na bývalé představenstvo a ředitelku Halali, protože tam byly nějaké věci, které se nám nelíbily,“ uvedl předseda Janota.

Doplnil, že pokud by se prokázalo, že bývalé vedení zavinilo současný stav, bude po něm ČMMJ zřejmě chtít uhradit vzniklou škodu. „Problém se týká některých zásadních rozhodnutí představenstva a ředitelky pojišťovny ve vztahu k objektu v Jungmannově ulici,“ uvedl Janota k trestnímu oznámení v červnovém projevu k zástupcům myslivců, jehož text najdete na stránkách časopisu Myslivost.

K dalšímu osudu budovy v Jungmannově ulici se myslivecká jednota vyjádřila jen stručně. „ČMMJ, jako majoritní vlastník této nemovitosti, její prodej nechystá,“ uvedla na svých stránkách. Toto prohlášení nemá datum, z pořadí příspěvků lze ale odvodit, že je z května nebo června 2017.