Potápěči našli tělo muže, který spadl do nýrské přehrady

Na místě byli od nedělní noci policisté i hasiči, ráno se k nim přidali tři policejní potápěči. „Právě jeden z nich tělo objevil, bylo to v pondělí zhruba v poledne,“ oznámila mluvčí policie Hana Kroftová.

Na místo se dostavil koroner a tělo muže bude podle Kroftové ještě podrobeno pitvě. Případ dál zůstává v šetření klatovských kriminalistů.

Policisté se o události dozvěděli v neděli zhruba dvacet minut po půlnoci. Mladý muž se zřítil do nádrže poté, co spolu s dalším mužem popíjel na hrázi alkohol. Do vody spadl ve chvíli, kdy se pokusil zvednout.