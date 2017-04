Vejce jsem neházel, Zeman je ostuda národa, říká obžalovaný z Albertova

„Je neskutečné, že se to děje v 21. století v Česku. Jsem z toho už otrávený. Nejdřív jsem si z toho dělal legraci,“ řekl Frühauf iDNES.cz. Tvrdí, že kauza je uměle vyrobená k zastrašování lidí. „Je to tytyty, bububu, uděláš něco proti Zemanovi a půjdeš do kriminálu,“ uvedl. Rozhovor poskytl ještě předtím, než soud rozhodl. Nepřál si ho ale zveřejnit před zahájením jednání.

V rozhovoru 64letý muž popsal, jak se na Albertov vůbec dostal (o případu více zde). Byl prý ve společnosti přátel z Německa a popíjeli pivo v hospodě pod Slavínem. „Ženský zvědavý se chtěly jít podívat na prezidenta Gaucka,“ popsal. Německému prezidentovi Joachimu Gauckovi, který na pódiu vystupoval spolu se Zemanem, chtěli zatleskat. Vajíčka s sebou údajně neměl.

Frühauf uvedl, že policisté ho na místě „vyndali“ z davu a obvinili z házení vajec. Ihned jim prý řekl, že žádná vajíčka neházel, a zastali se ho i lidé, kteří stáli kolem. Přesto mu přišlo obvinění z výtržnictví, za něž mu hrozily až dva roky vězení. „Takovou moc mají státní zástupci,“ řekl.

O prezidenta podle něj státním orgánům vůbec nejde. „Tady jde o to, vyvolat pocit strachu,“ myslí si Frühauf.

Na Zemanovi se mu nelíbí, že se ochrankou nechá příliš izolovat od lidí. Zkritizoval i fronty, které se tvoří před Pražským hradem kvůli povinným kontrolám. „Já pamatuju Vencu Havla, když jezdil na Lány. Řekl ochrance, tady zůstaňte, nikam nechoďte, já si jdu s chlapama dát dvě piva,“ uvedl Frühauf.

Současného prezidenta označil za „ostudu národa“. „Vystupování vulgární, buranství, lidi uráží, lživě napadá, a lidi mlčí. Jsem přesvědčen, že je vážným bezpečnostním rizikem pro tuto zemi,“ řekl Frühauf, který ještě před soudním jednáním uvedl, že si nevzal advokáta. Byl totiž přesvědčen, že se uhájí sám.

Policie původně kvůli házení vajec zadržela dva lidi, druhý ale obžalován nebyl. Případ Frühaufa byl v minulosti posouzen jako možný přestupek, po stížnosti státního zastupitelství se však dostal k soudu (podrobnosti o minulém posuzování kauzy házení vajec zde).

Soudce Milan Rossi ve svém verdiktu zkritizoval práci policie a Frühaufa obžaloby zprostil pro nedostatek důkazů (více o jeho rozhodnutí najdete zde). Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně se proti němu může odvolat.