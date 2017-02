V USA odsoudili muže za 38 let starou vraždu malého chlapce

Aktuálně odsouzený, psychicky nemocný Pedro Hernandez se k činu přiznal již v roce 2012, krátce poté ale přiznání odvolal. Původně tvrdil, že školáka nalákal do obchodu s potravinami, kde pracoval, na limonádu. Poté ho uškrtil a jeho tělo vhodil do smetí.

První proces s ním v roce 2015 dopadl nezdarem, neboť se porota nedokázala na jeho vině shodnout. „Ulevilo se mi a řeknu vám: Bylo načase,“ řekl v úterý Etanův otec Stanley po vyhlášení rozsudku. Rozsudek je podle něj „formou spravedlnosti pro našeho skvělého malého chlapce Etana“.

Etan Patz zmizel v roce 1979, když byl poprvé sám na cestě do školy. O 22 let později byl prohlášen za mrtvého, ačkoli jeho tělo se nikdy nenašlo. Případ zmizení malého Etana otřásl na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let celými Spojenými státy a vyvolal rozsáhlou pátrací akci. Patz byl jedním z prvních dětí, po kterých v USA v 80. letech pátrali pomocí fotek na krabicích s mlékem.

V roce 1984 prezident Ronald Reagan podepsal zákon o pomoci ztraceným dětem, který byl počátkem vzniku neziskových center pro ztracené děti a spustil obrovské změny ve způsobu, jakým americká policie a veřejnost reaguje na zprávy o pohřešovaných dětech, připomněla agentura Reuters.

Od roku 1983 je 25. květen, kdy Etan Patz zmizel, Mezinárodním dnem pohřešovaných dětí. Případ stále nemusí být u konce. Obhájce odsouzeného muže už oznámil, že se hodlá proti rozsudku odvolat.