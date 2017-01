Třídenní mrazy si v Česku vyžádaly už šest mrtvých, nejvíce v Praze

Posádky pražské záchranné služby vyjížděly od pátku do nedělního odpoledne k 11 případům podchlazených lidí. „Ve většina případů se jednalo o lidi bez domova. Vliv na to má mimo jiné i alkohol. Když se člověk napije, sníží se jeho schopnost vnímání a má falešný pocit tepla. Mnohem rychleji tak prochladne, u bezdomovců to je bohužel běžné,“ sdělil iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Dominik Horn.

Stanovit příčinu úmrtí v terénu je těžké, s největší pravděpodobností je však na vině mráz „Může se jednat například o infarkt, ale tělo je prostě ztuhlé. Pokud ovšem dáme do souvislosti všechny okolnosti, to znamená chlad, člověka který leží venku ve spacáku a podobně, tak můžeme usuzovat, že skutečně zemřeli čtyři lidé v důsledku podchlazení,“ doplnil Horn.

V pátek vyjížděly sanitky ke dvěma úmrtím. Jednou z obětí byl hlídač na parkovišti v Praze-Karlíně, druhou bezdomovec, který umrzl na Libeňském mostě.

V sobotu ráno objevila městská policie mrtvého devětatřicetiletého bezdomovce v Praze-Dolních Měcholupech, který měl provizorní obydlí pod starým viaduktem. A v neděli dopoledne si mráz v pražských Kyjích zřejmě vyžádal čtvrtou oběť. „Jednalo se také o bezdomovce ve spacáku,“ řekl Horn.

Noclehárny v hlavním městě však o víkendu nebyly zcela plné. Podle ředitele Centra sociálních služeb Tomáše Jána je jejich obsazenost 85 procent. Lidé bez přístřeší, kteří nechtěli riskovat nocování venku, mohli zamířit do ubytovny na lodi Hermes a do nocleháren na Vackově, v Michli a také v blízkosti hlavního nádraží.

Kromě Prahy si nízké teploty vyžádaly po jednom mrtvém i v Brně a Karviné. Tělo mrtvého cizince v Brně našla v pátek v ranních hodinách kolemjdoucí žena. Podle policie nic nenasvědčuje cizímu zavinění. Vyšetřovatelé už zjistili mužovu totožnost, byl pravděpodobně slovenské národnosti. „Tělo ohledají pro určení přesné příčiny úmrtí v Ústavu soudního lékařství,“ uvedl Šváb.

V Karviné umrzl jednačtyřicetiletý bezdomovec, našli ho lidé v neděli kolem poledne na lavičce. „Oznámení o nálezu těla jsme dostali okolo 12:00. Příčinou úmrtí je s největší pravděpodobností umrznutí. Potvrdit to ale ještě musí nařízená pitva,“ řekla mluvčí moravskoslezské policie Lenka Sikorová.

V Česku od pátku panují velmi nízké teploty. Největší mrazy naměřili meteorologové v noci na sobotu, kdy bylo místy i pod minus 30 stupňů Celsia. „Nejextrémnější teploty jsme naměřili na Šumavě. Nejnižší na Rokytské slati, minus 34,6 °C,“ sdělila meteoroložka Jana Hujslová (více si můžete přečíst zde).