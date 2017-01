Balkán zavalila sněhová kalamita, Rumunům vypnula jadernou elektrárnu

Vydatné sněžení zkomplikovalo dopravu na řadě míst na severu Itálie i v centrální části Apeninského poloostrova. Uzavřené musely být i jadranské železniční trasy mezi Boloňou a Anconou. Kvůli sněhu je mimo provoz také letiště ve městě Pescara, metropoli regionu Abruzzy. V Římě ledový vítr vyvrátil strom, který zranil jednu ženu.

Netradičně padaly sněhové vločky i v nejjižnějších italských regionech Apulii, Kampánii, Basilicatě i Sicílii. Kvůli silnému větru musel být pozastaven provoz trajektů mezi pevninou a ostrovy Capri a Ischia u Neapole.

Většinu lodních spojení mezi ostrovy v Egejském moři zrušili také dopravci v Řecku. Na severu Řecka meteorologové ráno naměřili teploty kolem minus pěti stupňů Celsia. V sobotu by mrazivé počasí mělo dorazit i na jih země a vydržet by podle aktuálních předpovědí mohlo až do poloviny příštího týdne. Sněžit v sobotu podle meteorologů bude i v níže položených oblastech ostrova Kréta. V Aténách se začaly otevírat nouzové ubytovny pro bezdomovce, otevřené zůstanou během následujících nocí také vytápěné stanice metra v řecké metropoli.

V sousedním Bulharsku mezitím sněhová bouře zablokovala dopravu na severovýchodě země a stovky obcí zůstaly odpojeny od elektřiny. Uzavřen byl přístav a letiště ve Varně, uvedla agentura AFP. Úřady vydaly výstrahu před mrazy. Od soboty do úterý by teploty měly klesnout na minus 20 stupňů Celsia. Premiér Bojko Borisov vyzval spoluobčany, aby o víkendu nikam necestovali. Silný vítr vytvořil na některých místech až metrové závěje.

V Rumunsku byla kvůli extrémům počasí uzavřená i jaderná elektrárna Cernavoda. Elektrárna na Dunaji v jihovýchodní části země byla automaticky vyřazena z provozu v důsledku technické závady způsobené sněhovou bouří. Tato elektrárna je pátým největším dodavatelem energie v Rumunsku. Úřady evakuovaly 126 těhotných a 622 nemocných lidí závislých na dialýze. V zemi jsou uzavřené důležité silnice a dálnice, zpožděny a zrušeny byly desítky vlakových a leteckých spojů. V některých východních oblastech země platí do 13:00 nejvyšší stupeň varování, uvedla agentura Reuters.

Rtuť v teploměrech padala v noci hluboko pod nulu

Oproti střední Evropě jsou přitom mrazy v jižních státech zatím jen mírné.

V Německu byly teploty pohybující se pod pod minus 20 stupni Celsia naměřeny už v noci na pátek. Na nejvyšší hoře Německa - alpské Zugspitze, bylo v noci minus 25 stupňů. Noc na dnešek byla podle mluvčího Německé meteorologické služby (DWD) vůbec nejchladnější od začátku zimy.

Obzvlášť mrazivo bylo v Bavorsku. Mezi Smrčinami a Bavorským lesem, horskými hřbety na hranicích s Českou republikou. Meteorologická stanice u Chamu, který leží asi 30 kilometrů jihozápadně od Domažlic, naměřila 22,1 stupně pod nulou. Mírnější byly teploty na severu Německa, kde se pohybovaly kolem minus dvou až čtyř stupňů. Řada měst po celé zemi kvůli počasí nabídla lidem bez domova dočasné přístřeší.



Ještě mrazivěji bylo ve Švýcarsku. Na takzvané Švýcarské Sibiři v okolí obce La Brévine u hranic s Francií naměřili v noci minus 29,8 stupně Celsia. Švýcarský rekord, který La Brévin drží, ale nepadl. V lednu 1987 tam naměřili dokonce minus 41,8 stupně.

Mráz kolem 20 stupňů pod nulou se v noci na dnešek nevyhnul ani západní části Rakouska. Pod nulou teploty podle meteorologů zůstanou v celé zemi po celý pátek i v sobotu. V platnosti ve všech spolkových zemích, na jejichž území leží vysoké hory, zůstává výstraha před pádem lavin. Utrhnout je může podle místních úřadů i jediný neopatrný lyžař. Třetí z pěti stupňů lavinového nebezpečí stejně jako v Rakousku platí dál také v bavorských Alpách.