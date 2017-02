Mládek se ocitl pod palbou kritiky kolegů kvůli drahým službám operátorů

„Mně připadala vyjádření pana ministra Mládka v této oblasti nešťastná. My učiníme kroky úplně opačným směrem. Vysoké poplatky telekomunikačních společností jsou neopodstatněné a nehájitelné. Budeme dělat kroky, abychom je snížili,“ řekl místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.



„Jako vláda musíme usilovat o to, aby ty tarify byly nejnižší, protože téměř každý Čech, i když není bohatý, vyjíždí za hranice, i kdyby to byla dovolená v Chorvatsku a to, jak nehorázně drahé jsou pak ty telefonáty, není v pořádku,“ přidala se ke kritice místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.



Mládek naštval i své stranické kolegy výrokem před pár dny, když řekl: „V případě českých zákazníků je roaming elitářská záležitost. Pokud pro pět procent zákazníků zlevníme cenu dat, doplatí na to zbývajících 95 procent, kteří nikam necestují.“

„Za hranice vyjíždí naprostá většina obyvatel a také musíme myslet na ty lidi, kteří žijí v regionech na hranicích s jinými zeměmi, kde se běžně stává, že jim automaticky přeskakuje operátor už na toho zahraničního a jsou tady případy, kdy ti lidé platili naprosto nehorázné sumy, přitom byli pořád fyzicky v České republice,“ uvedla ve středu po jednání vlády Marksová.



Mládek další kritiku sklidil, jak postupoval, když jeho náměstek Lubomír Bokštefl radil v on-line rozhovoru pro Aktuálně.cz lidem, aby za lepšími cenami od mobilních operátorů klidně jeli do Polska. „Drzá odpověď z mé strany, za kterou se omlouvám: Chcete služby jako v Polsku - odjeďte do Polska,“ uvedl náměstek. Na to už ministr zasáhl, ale o místo přišel šéf komunikace na jeho ministerstvu Roman Prorok, nikoli pachatel výroku posílající lidi do Polska. Náměstek dostal pouze důtku. (více zde)

Asi bych mu dal sodu, to by chlupy lítaly, řekl ministr Brabec

Takový přístup k řešení problému se některým Mládkovým problémům také nezdá. „Neznamená to, že bych ho automaticky vyhodil, ale asi bych mu dal sodu. Ta by byla. To by chlupy lítaly,“ řekl například novinářům ve středu na vládě ministr životního prostředí Richard Brabec z ANO.

Mládek se novinářům zcela vyhnul. V podvečer jeho úřad rozeslal strohou tiskovou zprávu, že předložil vládě návrh zákona o elektronických komunikacích a že před projednáním ve vládě bude návrh novely posouzen odbornými komisemi Legislativní rady vlády.

Premiér Bohuslav Sobotka, který v minulosti Mládka opakovaně podržel, chce prosadit ve zrychleném režimu úpravu, která by zvyšovala až na 50 milionů korun možné postihy, které může operátorům dát za prohřešky telekomunikační úřad. Podle připravované normy by neměl přechod k novému operátorovi trvat déle než deset dní. Nyní lidé někdy čekají až čtyřnásobnou dobu.