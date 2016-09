Učitelský plat 40 tisíc? Bylo by potřeba 27 miliard navíc, říká Valachová

Po zářijovém přidání o osm procent by měl být průměrný učitelský plat 30 515 korun, propočítaly školské odbory. Tento týden vyjádřily požadavek, aby v letech 2018 až 2020 rostly učitelské platy o 15 procent ročně. Tím by se výdělky učitelů v roce 2020 dostaly přes hranici 46 tisíc korun měsíčně, což by při zohlednění růstu výdělků znamenalo asi 139 procent průměru.

„Jsou to opravdu hrubé odhady. Vnímáme, že posun tady je, že se o tom bude jednat, že to bude zakotveno v dokumentech vlády. Premiér říkal, že to bude boj o střednědobé výhledy. My u toho rádi budeme a nebudeme muset bojovat v ulicích,“ řekl po pátečním jednání předseda školských odborů František Dobšík.

Premiér Sobotka podle Valachové podpořil požadavek, aby učitelům rostly platy rychleji než ostatním zaměstnancům. Valachová bude usilovat o to, aby konkrétní částky byly zakotveny v předběžných plánech výdajů státu na další období.

„Je to můj politický cíl jako ministryně školství a samozřejmě je to také politický cíl sociální demokracie. Pokud se tyto sumy budou dohadovat, tak důležitý je únor, březen 2017,“ řekla. Uvědomuje si, že požadavky budou mít také jiní ministři. „Je jasné, že potřebuji koaliční shodu,“ doplnila.

Růst platů o osm procent, který vláda pro učitele schválila od září, je rozdělen na šest procent na zvýšení tarifů a dvě procenta na nenárokové složky platů. Ministryně odmítla, že by školy na průměrný osmiprocentní růst neměly dost peněz. Ekonomická náměstkyně Zuzana Matušková rozeslala školám informace, s kolika penězi navíc mohou počítat. Fyzicky peníze odejdou v pondělí, až budou uvolněny ze státní pokladny, dodala Valachová.

Peníze budou rozděleny na dvě splátky. Ta druhá bude sloužit k tomu, aby byly přepočítány na aktuální stav pedagogických sborů k letošnímu 1. září. „To nikdo předtím neudělal. Vždycky se vycházelo ze statistických průměrů předchozího kalendářního roku,“ uvedla ministryně.