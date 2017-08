Zastavte, jsem ministryně! Lidé se baví příhodou Šlechtové na MotoGP

„Chtěla jsem jen Rossimu, podobně jako ostatním, popřát před startem hodně štěstí. V tom hluku se nikdo neslyšel, nebylo rozumět, a tak to asi vypadalo, že jsem neodbytná fanynka. To úplně ne, ale to nedorozumění chápu. Rozumím, ze soustředění před startem je velmi důležité a že je Valentino opravdu velká hvězda,“ vysvětlila Šlechtová situaci na svém facebookovém profilu poté, co na sportovní skandál upozornil server iDNES.cz (psali jsme zde).

Ministryně, která je známá svojí vášní pro motorky, se po Masarykově okruhu v Brně pohybovala s VIP průkazkou a před startem závodu kategorie MotoGP měla možnost sledovat přípravu závodníků přímo na trati.

Video, které zachycuje nevydařené setkání Šlechtové s Rossim:

Ministryně se kvůli brněnské eskapádě stala terčem šprýmů na sociálních sítích. Podívejte se na některé fotomontáže a vtipy, které sklidily největší úspěch:

G.cz (Facebook) Italský motocyklový závodník Valentino Rossi se během Velké ceny v Brně musel potýkat s těžko pochopitelným problémem. Tím se stal útok fanatické ženy, která pronikla do jeho blízkosti a začala legendárního jezdce obtěžovat. Když se ji Valentino jako šílenou fanynku pokusil odehnat, nastalo to pravé peklo. Z bláznivé ženštiny se vyklubala ministryně Šlechtová, která se dožadovala společného snímku. Jen rychlá motorka Rossiho dostala z jejích spárů a ujížděl seč mu motor stačil, zatímco hysterická Šlechtová jeho směrem volala, že mu utne dotace a že zařídí, aby ho pan Babiš koupil nebo zakázal. (text: Honza Palička) To se mi líbí (61)Komentáře (61)

