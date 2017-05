Ministrům za ČSSD chybí v rozpočtu miliardy, Sobotkovi desítky miliard

„Je to jako když chcete člověka, který má velikost XXL narvat do XS,“ řekl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík na tiskové konferenci ČSSD. Postrádá 4,3 miliardy korun. „Je to nepříjemné překvapení,“ řekl.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová postrádá 6,2 miliardy korun. A hrubě nespokojená je i ministryně školství Kateřina Valachová.

Šéf ANO Andrej Babiš v pondělí, ještě než byl odvolán z vlády, představil základní čísla navrhovaného rozpočtu na příští rok se schodkem 50 miliard korun, jak o vyplývá z koaliční dohody. Premiér Sobotka před bojem uvnitř vlády o miliardy z rozpočtu řekl, že cílem přitom bude dodržet navržený schodek.

Připravujeme další informace.