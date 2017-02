„V poslední době nejsem jako předseda vlády spokojen s tím, jak ministerstvo průmyslu a obchodu pracuje,“ řekl Sobotka. Mládek ve vládě skončí na konci února. Některé výroky ministra Mládka podle premiéra urážely veřejnost.

„Rozhodl jsem se udělat změnu v obsazení ministerstva průmyslu a obchodu. Navrhuji ke konci února odvolat ministra Jana Mládka. Dnes ráno jsem ho o tom informoval. Ve čtvrtek osobně předám tuto žádost prezidentu republiky a také ho jako prvního seznámím se jménem nového navrhovaného ministra průmyslu a obchodu,“ řekl Sobotka.

Nahradí Mládka ve vládě Prouza?

Tomáš Prouza

Už dříve výměnu Mládka zvažoval a chtěl na jeho post dát svého blízkého spolupracovníka, státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzu.

Mládek naštval i své stranické kolegy výrokem před pár dny, když řekl: „V případě českých zákazníků je roaming elitářská záležitost. Pokud pro pět procent zákazníků zlevníme cenu dat, doplatí na to zbývajících 95 procent, kteří nikam necestují.“

Mládek další kritiku sklidil, jak postupoval, když jeho náměstek Lubomír Bokštefl radil v on-line rozhovoru pro Aktuálně.cz lidem, aby za lepšími cenami od mobilních operátorů klidně jeli do Polska.

„Drzá odpověď z mé strany, za kterou se omlouvám: Chcete služby jako v Polsku - odjeďte do Polska,“ uvedl náměstek. Na to už ministr zasáhl, ale o místo přišel šéf komunikace na jeho ministerstvu Roman Prorok, nikoli pachatel výroku posílající lidi do Polska. Náměstek dostal pouze důtku (více zde).

Minulý týden Mládek předložil novelu zákona o elektronických komunikacích, ale znovu kvůli svému návrhu čelil kritice kvůli tomu, že by spotřebitelům znemožnil vyjednat si individuální tarif.

