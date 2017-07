Ministr Chvojka se snaží zkrotit lobbing, jeho asistent kope za Uber

Lobbisty si najímají firmy i instituce, aby ovlivnily zákony ve svůj prospěch. Kdo a jak na poslance a senátory tlačí, je zcela bez veřejné kontroly, což vytváří prostor pro korupci.

Právě Chvojka (ČSSD) to má změnit. Paradoxně případ tohoto ministra ilustruje, jak se lobbisté schovávají za politiky. Podle zjištění MF DNES totiž sám Chvojka lobbistu zaměstnává jako svého poslaneckého asistenta a poradce na Úřadu vlády.

Vácha má díky tomu exkluzivní přístup do Sněmovny a může tak přesvědčovat poslance o přínosech společnosti Uber. Firma, jejíž mobilní aplikace dělá taxikáře ze všech, kdo chtějí, má nejen v domovských USA kontroverzní pověst. Po sérii skandálů nedávno rezignoval její nejvyšší šéf.

Nedostatkem peněz Uber netrpí - má větší hodnotu než Česko roční rozpočet. A v tuzemsku nyní zápolí s místními zákony regulujícími taxislužbu.

Několik poslanců MF DNES přiznalo, že se s Váchou kvůli tomu sešli. Do Sněmovny tak firma například dokázala dostat pozměňovací návrh pro ni klíčového silničního zákona, který by její podnikání legalizoval. Sepsaný návrh dodala poslanci ČSSD Václavu Zemkovi, který ho podal. „Takhle to dělá hodně asistentů,“ brání se Vácha.

Kontakt s Váchou připustila i poslankyně TOP 09 Markéta Adamová, autorka dalšího návrhu uvolňujícího regulace.

„Pokud pan Vácha dělá práci pro Uber, tak je to jeho soukromá záležitost. Do mé gesce tato problematika nepatří,“ řekl MF DNES Chvojka. Zároveň popírá, že by mu Vácha radil s regulací lobbistů. „Lobbing není sprosté slovo. Jsem pro to, aby měl jasná pravidla jako v jiných evropských zemích či USA,“ dodal Chvojka.

Jeho verzí pravidel by se vláda měla zabývat v srpnu, i když už je jasné, že do voleb je poslanci schválit nestihnou. Pak bude jen na libovůli další vlády, jak s tím naloží.