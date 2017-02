Na výměnu kotlů půjdou další tři miliardy, ministr podpoří i „dešťovku“

„Kvalita ovzduší je největším problémem České republiky v oblasti životního prostředí. Viníci jsou tři - lokální topeniště, doprava a některé průmyslové podniky,“ vyjmenoval ministr na tiskové konferenci problémy s tím, že zlepšení mají přinést stovky konkrétních opatření v krajích i obcích. Jedním z nich jsou kotlíkové dotace.

V roce 2016 přijalo ministerstvo 28 tisíc žádostí o výměnu kotlů. Letos vydá novou výzvu v celkové výši tří miliard korun. „Měla by být vyhlášena koncem března a plánujeme změny. Nechceme podporovat čistě uhelné kotle, bude možná kombinace pouze uhlí a biomasy anebo varianta s automatickým přikládáním,“ uvedl Brabec.

Už v předchozí výzvě přitom nebyl příliš velký zájem o uhelné kotle. „Bylo tam pouhých 12 procent žádostí. Největší zájem byl o kombinované kotle a dále o kombinované kotle s automatických přikládáním,“ doplnil.

Ministerstvo zvýhodní Moravskoslezský kraj tím, že mu poskytne peníze z druhé i třetí vlny výzvy zároveň. „Nabídneme mu téměř 900 milionů korun,“ prozradil Brabec.

Výzvy na takzvané kotlíkové dotace jsou určeny krajům, ty pak dotace rozdělí lidem. V první vlně šlo o kotle na pevná paliva včetně uhlí a biomasy, na plyn, tepelná čerpadla a další mikroenergetická opatření, například zateplení střechy nebo půdních prostor.

Ministerstvo životního prostředí původně program, který má mít tři vlny vždy po třech miliardách korun dotací z Evropské unie, rozplánovalo do roku 2022. Kvůli zájmu občanů vyjednalo v Bruselu změnu a na nové kotle tak peníze budou k dispozici podle ministerstva rychleji. Nejvyšší částka, kterou je možné jako dotaci získat, je 127 tisíc korun.

Vodu na zahradách zadrží program Dešťovka

Další oblastí, kterou chce ministerstvo podpořit, je oblast hospodaření s vodou. Program Dešťovka bude vyhlášený v průběhu dubna. „Bude zaměřený na využívání dešťové vody na zálivku, splachování, využití přečištěné odpadní vody na zálivku, anebo jako vody užitkové a na opatření na retenci a zasakování srážkových vod,“ vysvětlil ministr.

Systémy zadržující vodu budou podporovány jen v oblastech výrazně postižených suchem. Resort bude dotovat až padesát procent investic a do pilotního programu vloží až sto milionů korun.

Podle Brabce se pak letos budou realizovat projekty zlepšující retenci vody v krajině. „Jde především o tůně, rybníky, mokřady nebo úpravu vodních toků zpět do jejich přirozeného stavu,“ řekl Brabec.

Jeho resort připravuje také protierozní vyhlášku, zaměřenou na hospodaření na zemědělské půdě. „V České republice dnes zadržuje jen polovinu z 9 miliard kubíků vody, které by byla schopná normálně pojmout,“ zmínil Brabec a dodal: „Díky lepšímu hospodaření zemědělců bude půda schopná zadržet vodu, místo aby ji spláchl první přívalový déšť.“

Na nové dálnice už nebudeme čekat 20 let

Brabec by také rád usnadnil výstavbu tisíce projektů pomocí novely zákona EIA, podle něhož se posuzuje vliv staveb na životní prostředí. Umožňuje to nařízení Evropské komise. Česko by evroskou legislativu mělo zpracovat do května.

„Snížíme počet záměrů, které budou muset podléhat EIA, a to až o několik tisíc ročně. Máme zanalyzováno, že to nebude mít žádný dopad na naše životní prostředí, ale zásadně to uleví menším stavebníkům, kteří nebudou muset projít zdlouhavým schvalovacím procesem,“ upozornil Brabec. Proces běžně trvá asi šest měsíců a nyní se zkrátí minimálně o 45 dní.

„Další změnu přinese změna stavebního zákona, která umožní povolovací procesy zkoordinovat do jednoho. Díky tomu nebudeme na výstavbu dálnice čekat 20 let, ale samozřejmě že to předpokládá jak dobrou práci investorů, tak profesionalitu úředníků,“ dodal Brabec ke změnám v oblasti práva EIA.