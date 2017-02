Boj o třídicí linky. Přísná norma zavalí skládky odpadem, tvrdí firmy

EU: Recyklujte čím dál víc Podle Evropské unie by se měl postupně zvyšovat objem odpadů, které se budou znovu využívat. Do roku 2020 by to mělo být 50 procent, do roku 2024 už 60 procent a v roce 2030 by recyklací mělo projít 65 procent všech odpadů (více o evropských limitech recyklace zde). V Česku se za rok vyprodukuje v průměru 5,2 milionu tun komunálního odpadu, do kterého patří i barevné kontejnery na papír, plasty a sklo. Z toho 2,9 milionů tun připadá na směsný komunální odpad odkládaný do černých kontejnerů.