Stát chystá velké srovnání potravin, chce stejnou kvalitu jako v Německu

V Česku se prodává například rozpustná káva Jacobs Krönung, která obsahuje o třetinu méně kofeinu než káva se stejným logem a názvem koupená v Německu. Také margarín Rama obsahuje v německé verzi o deset procent víc tuku než česká Rama, ačkoli je levnější (uvedené rozdíly zjistily testy MF DNES v roce 2015, pozn. red.).

České úřady však s rozdílnou kvalitou potravin samy nic nezmůžou. Velkým srovnáním tak chtějí získat potřebná data, která by mohla vést ke změně evropské legislativy, aby měly stejné výrobky po celé EU stejné složení. „Má to ambice a prioritu, aby to bylo co nejdříve. Průzkum je potřeba, abychom mohli deklarovat, že tento problém tady skutečně je,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka pro MF DNES.

Problematikou dvojí kvality potravin se už šest let zabývá sociálnědemokratická europoslankyně Olga Sehnalová, z jejíhož průzkumu vyplynulo například to, že Coca-Cola nebo káva Tchibo Espresso chutnají v každé zemi jinak.

„S některými dalšími kolegy jsem interpelovala Evropskou komisi. Vyšla z toho odpověď, že průzkum nebyl proveden na dostatečném množství vzorků a že se jedná o chuťové a cenové preference v různých zemích. Pokud je zdravotní nezávadnost zaručená, není se o čem bavit,“ popsala.

Sehnalové se sice podařilo sehnat podporu na Slovensku a v Chorvatsku, česká vláda však podle ní musí být aktivnější a tlačit na EU. To se s velkým srovnáním, které plánuje Jurečka, zřejmě splní. Dvojí kvalitou potravin se chce podle poslance Jeronýma Tejce zabývat i ČSSD.

„Poslanec Evropského parlamentu může interpelovat pořád dokola, ale to téma si musí za svoje vzít vláda a ministři,“ říká Sehnalová.