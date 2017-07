Dva tisíce navíc, slíbil sestrám ministr. Některé si ale musí ještě počkat

Ludvík chtěl tímto krokem chtěl řešit nedostatek sester, kvůli kterému musí uzavírat oddělení a odkládat plánované operace. Dvoutisícová částka měla dorazit už ve výplatě za červenec. Peníze však přijdou zatím zřejmě jen některým.

Ministerstvo totiž poslalo peníze příliš komplikovanou cestou. Peníze můžou nemocnice čerpat pouze formou dotací přes kraje. Tato administrativa přitom může trvat až do konce roku. „Je to politický podraz na zdravotnících. Pokud něco slíbím, tak to zajistím se vším všudy,“ zlobí se Eduard Solich, předseda Asociace českých a moravských nemocnic.

Naštvané jsou i kraje. „Nemocnice musí sestrám zatím buď zaplatit peníze ze svého, nebo jim říci, že na příplatky nemají,“ říká radní pro zdravotnictví Středočeského kraje Martin Kupka.

Příplatek mají zatím jistý jen sestry z fakultních nemocnic, které zřizuje přímo ministerstvo.

Hůře jsou na tom sestry z okresních nemocnic. Už nyní mají zhruba o pět tisíc menší platy než sestry ve fakultkách. A teď to vypadá, že si na příplatek budou muset počkat. „Soukromé nemocnice mají menší rozpočet než velká zařízení. A dokud nedostanou peníze, mnohé z nich příplatek sestrám nevyplatí,“ potvrzuje Dagmar Žitníková z Odborového svazu zdravotnictví.

Peníze nemocnicím vyplatíme později, tvrdí ministerstvo

Ministerstvo ale s kritikou nesouhlasí. „Nemocnice o peníze nepřijdou a budou jim vyplaceny dodatečně,“ říká mluvčí Štěpánka Čechová. Na příspěvek navíc dosáhnou jen sestry bez odborného dohledu. „Ošetřovatelky, zdravotnické asistentky nebo sanitářky, které musí sloužit stejné směny a bez kterých se žádný provoz neobejde, přitom žádný příplatek za směny nedostanou,“ upozorňuje Žitníková.

Podle zdravotníků jednorázová dotace problém nedostatku sester neřeší. Na konci roku vyprší a poté se příplatky za směny dostanou zhruba na stejnou úroveň jako dnes.