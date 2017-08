Ministerstvo změnilo podmínky pro mladé lékaře, mohou se hlásit do programu

„Vlivem legislativního procesu a přechodu na novelu zákona č. 95 došlo k situaci, kdy legislativou předepsané termíny nedaly zhruba stovce budoucích praktických lékařů, a také některým dalším školencům z jiných oborů, kterých se dotační program týká, dostatečnou možnost včas zareagovat a přihlásit se o dotaci,“ vysvětlila mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová.

Podle ní je v zájmu ministerstva, aby do praxe nastoupilo co nejvíce nových mladých lékařů. „Urychleně zjednáváme nápravu problému, který ani v průběhu schvalování novely zákona nebylo možné předjímat. Přechodné období roku 2017, kterého se problém týká, překleneme novým dotačním programem pro tyto mladé lékaře,“ dodala Čechová. Podmínky tohoto programu mají být zveřejněny do konce září.

„Jde o řešení, které znamená, že letos absolvující mladí lékaři nebudou nijak zdrženi ani finančně omezeni ve specializační přípravě pro své budoucí lékařské povolání,“ upřesnil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Jedinou šancí, jak se stát praktickým lékařem po ukončení lékařské fakulty, je přihlásit se do takzvaného rezidenčního programu, který dotuje ministerstvo zdravotnictví, a absolvovat tříletou praxi v ordinaci praktického lékaře.

Novela zákona platná od července ovšem stanovila, aby se lékaři zapsali do specializačního studijního oboru (například všeobecné praktické lékařství) do 30. června. Až poté se mohou přihlásit do rezidenčního programu. A tato informace byla zveřejněna tři týdny po uplynutí termínu, absolventi tedy neměli šanci se přihlásit a hrozilo, že stovka mladých lékařů nenastoupí do praxe (více čtěte zde).