Až budeme mít vnitro, všichni půjdou sedět, řekl prý poslanec ANO

„Sešla jsem se s panem poslancem u kávy, bavili jsme se o různých věcech. Pak jsem se ho zeptala, proč ministři neudělali audity, co se stalo se sliby o likvidaci korupce na ministerstvech a o potrestaných nepoctivých politicích. A on mi řekl, že nemají ministerstvo vnitra. A až ho po volbách budou mít, všichni půjdou sedět,“ popsala iDNES.cz bývalá členka ANO Zelienková.

„To pro mě byla poslední kapka, zůstala jsem na něj zírat. Pak jsem rozhovor ukončila a odešla,“ doplnila jednička kandidátky TOP 09 ve Zlínském kraji.

Poslankyně Kristýna Zelienková (na snímku z 25. listopadu 2013).

Poslancův údajný výrok sdílela i na sociální sítě. „Normálně to nedělám, že bych vynášela věci z osobní konverzace, ale tohle už na mě bylo moc. Jsou to lidé, kterých jsem si dřív jako členka hnutí ANO vážila,“ dodala. Babiš to podle ní rozhodně neřekl v žertu. „Myslel to úplně vážně,“ uvedla.

„Vyjádření teď dávám dohromady, obraťte se na tiskové oddělení ANO,“ řekl iDNES.cz Miloš Babiš. Mluvčí ANO Lucie Kubovičová zatím na dotaz nereagovala.

Zelienková byla zvolena do Sněmovny v roce 2013 za hnutí ANO, které ale loni v červenci opustila (psali jsme zde). V minulosti kritizovala Andreje Babiše kvůli kauze Čapí hnízdo, uvedla, že předsedovi hnutí nevěří. Na svém webu jako důvod odchodu z hnutí uvádí, že během práce poslankyně za ANO nabyla přesvědčení, že zájmem hnutí je především koncentrace politické moci a prosperita vybraných firem.

Poslanec Miloš Babiš není příbuzným lídra hnutí ANO. Do Sněmovny se dostal z 13. místa kandidátky díky preferenčním hlasům (víc o něm zde).