Středoškoláci přemluvili Valachovou. Mají výjimku z pamlskové vyhlášky

Česká středoškolská unie (ČSU) v tiskové zprávě uvedla, že se její zástupci na tom dohodli s ministryní školství Kateřinou Valachovou. Jednání proběhla poté, co studenti ministerstvu poslali otevřený dopis s 6 tisíci podpisy lidí požadujících výjimku pro střední školy.

Ministerstvo na svém webu v pondělí potvrdilo, že omezení se bude týkat žáků do splnění povinné školní docházky - tedy základních škol a prvních čtyř (v případě šestiletých gymnázií prvních dvou) ročníků víceletých gymnázií. Pamlsková vyhláška začne platit 20. září, školy ji ale musí dodržovat až od 1. ledna 2017.

Vyjádření ministerstva, proč střední školy nakonec z vyhlášky vyňalo, redakce iDNES.cz zjišťuje.

Unie zdůraznila, že její postoj nemá být vnímán jako boj za nezdravé jídlo. „Otevřeným dopisem jsme chtěli poukázat na absurdnost situace, kdy by kvůli přísné vyhlášce ze škol zmizely jak bufety, tak automaty, kde si studenti kupují svačiny. Přitom jídelny, které často vaří nezdravá jídla, by zůstaly beze změn. To se nám nyní podařilo změnit, ale pokračujeme dále,“ shrnuje situaci předseda ČSU Štěpán Kment.

Zástupci studentů středních škol proto chtějí vyvolat diskusi o kvalitě stravování ve školních vývařovnách. „Ty se řídí spotřebním košem nastavujícím nutriční hodnoty, podle kterých musí vařit. Problém nastává v tom, že samotný obsah spotřebního koše byl naposledy aktualizován v roce 2005 a chybí systematická podpora zdravého stravování,“ dodala místopředsedkyně spolku Lenka Štěpánová.

Z jednání s ministryní podle ČSU vyplynulo, že bude v dohledné době změněn spotřební koš a budou se vydávat vzorové recepty pro pracovníky školních jídelen.

Studenti vyjednávají o finanční podpoře pro zdravé potraviny

Unie s ministerstvem dále jedná o možnosti finančního zvýhodnění zdravých svačin. „Jestliže mají být mladí lidé vedeni k dobré životosprávě, musí se jim dostávat cenově dostupný sortiment zdravých potravin a nápojů. Jako jedny z možných řešení vidíme snížení DPH u vybraných položek, čerpání peněz z eurofondů nebo přímé dotace ze státního rozpočtu,“ navrhl Kment.

Inspiraci ČSU hledá například v Estonsku, kde vláda dotuje stravování dětí a podporuje vzdělávání v oblasti stravování spolu s koncepčními úpravami spotřebních košů. Podle tamní politiky se například zelenina musí servírovat denně, ovoce třikrát týdně. Zároveň jsou zde tabulky nutričních hodnot zvlášť pro obědy a zvlášť pro snídaně a svačiny.

Česká středoškolská unie vznikla v roce 2013 jako studentský spolek, který zastupuje a hájí zájmy středoškoláků ve vztahu k ministerstvu školství a dalším státním institucím. V současné době zastupuje přes 22 000 středoškolských studentů z více než 150 škol po celé České republice.

Souhlasíte se zákazem prodeje nezdravých potravin na základních školách a víceletých gymnáziích?