Děti z chudých rodin budou obědvat zdarma, úřady uvolní 56 milionů z dotací

13:30 , aktualizováno 13:30

Ministerstvo práce v příštím školním roce zajistí školní obědy pro téměř deset tisíc dětí od tří do patnácti let, jejichž rodiče nemají na zaplacení stravování. Náklady ve výši téměř padesát šest milionů korun získá z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám. Do projektu se zatím přihlásilo osm krajů, zbylé mají čas do konce října.