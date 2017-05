Kajínka bude sledovat soud, poslat ho znovu na doživotí může jen prezident

Jiří Kajínek se po propuštění nesmí podle podmínky milosti sedm let dopustit trestného činu (je to nejdelší možná podmínka, jakou české právo stanovuje). Jinak mu hrozí, že půjde znovu na doživotí do vězení.

Dodržování podmínky sleduje Krajský soud v Plzni, který jednou ročně předá zprávu ministerstvu spravedlnosti. „Vyjde-li najevo, že omilostněný podmínku nedodržuje, provede soud potřebné šetření i před uvedenou lhůtou a předloží výsledky šetření prezidentu republiky, a to prostřednictvím ministerstva spravedlnosti,“ uvedl v úterý v tiskové zprávě mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Prezident, ať už Zeman či jeho nástupce, by poté rozhodl, zda byla podmínka skutečně porušena, či nikoli.

To, že rozhodnutí o případném porušení náleží hlavě státu a nikoli soudům, vychází podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského z platné legislativy. Předseda Nejvyššího soud Pavel Šámal doplnil, že tato praxe souvisí s tím, že udílet milost je výslovná ústavní pravomoc prezidenta. „Ten stanovil tu podmínku a ten může posoudit, zda byla porušena,“ řekl iDNES.cz Šámal.

Senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová uvedla, že pokud by rozhodovaly soudy, pak by při spáchání jakéhokoli trestného činu musely milost zrušit. „Zatímco prezident může například u nedbalostních trestných činů přihlédnout k aspektu milosti, tedy jakéhosi milosrdenství,“ vysvětlila.

Teoreticky by se tak podle ní mohlo stát, že omilostněný skončí za konkrétní trestný čin ve vězení, ale prezident rozhodne, že se jedná o nedbalostní, nezávažný trestný čin a podmínka udělení milosti porušena nebyla. Odsouzený by si tak odseděl jen uložený trest, ale neskončil by za mřížemi do konce života.

Podmíněně uložená milost je v Česku výjimečnou záležitostí. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová řekla iDNES.cz, že z osmi Zemanových milostí obsahuje podmínku jen ta pro Kajínka. Je proto jediná, kterou soudy aktuálně sledují a informují ministerstvo.

Zeman podepsal milost pro Kajínka v úterý. Dvojnásobný nájemný vrah pak kolem 13:30 opustil rýnovickou věznici. Ve vězení strávil, mimo čtyřiceti dní na útěku, 23 let (více o propuštění zde).

