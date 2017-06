Zeman podepsal vyšší důchody a slevu na dani pro první dítě

Daňová sleva na první dítě novelou vzroste od příštího roku o 150 korun měsíčně, nově bude činit 15 204 korun za rok. Změna připraví státní rozpočet o 2,1 miliardy korun ročně.

Rodiny s vícerčaty budou čerpat podle sněmovních úprav rodičovský příspěvek celkem 330 000 korun místo nynějších 220 000 korun. Úprava vyjde stát v prvním roce asi na 400 milionů korun navíc, v dalších letech by se rozpočtový výdaj snížil kvůli užšímu okruhu příjemců zhruba na 210 milionů.

Nárok na přídavky na děti budou mít rodiny s příjmy do 2,7 násobku životního minima místo nynějšího 2,4 násobku. Navíc přídavky v rodinách, v nichž aspoň jeden rodič pracuje nebo má příjem nejméně na úrovni životního minima, se mají zvýšit o 300 korun na 800, 910 a 1 000 korun měsíčně podle věku dítěte.

Prezident také schválil pravidelné navyšování důchodů. Od příštího roku vzrostou o zhruba 500 korun měsíčně. Podle nynějších pravidel by to bylo přibližně o stokorunu méně. Do starobního důchodu by se mělo odcházet v 65 letech věku, vláda ale bude moci tuto hranici podle okolností posouvat. Nyní v zákoně omezení není.



Zeman podepsal také novelu zákona o kybernetické bezpečnosti. Vznikne nový úřad, který bude předcházet hackerským útokům a navrhovat opatření při řešení probíhajících incidentů. Zákon se bude vztahovat i na provozovatele informačních systémů v energetice nebo v dopravě, kteří budou muset hlásit bezpečnostní incidenty (více jsme psali zde).