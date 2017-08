Nehrajte si na tvůrce světové politiky, řekl Zeman velvyslancům

Zeman před diplomaty, kteří se do Prahy sjeli v pondělí na každoroční týdenní schůzku, chválil spolupráci mezi svou kanceláří a vládou. Dalším pozitivem pro diplomacii je podle něj současná dobrá ekonomická situace.

„Já bych apeloval na velvyslance, aby udělali maximum pro to, aby byla dobrá i v budoucnu, protože občas dostáváme signály, že opět přijde velká ekonomická krize, dokonce větší než ta v roce 2008,“ řekl Zeman a odkázal na japonského premiéra Šinza Abeho.

Ekonomická diplomacie se má podle Zemana projevovat pomocí českým exportérům, aby se prosadili na zahraničních trzích, a podporou toho, aby případný přebytečný kapitál ze zahraničí směřoval do Česka. „Ale bohužel někteří velvyslanci si hrají spíše na tvůrce světové politiky. Chtěl bych upozornit, že to dokážu pochopit u velmoci. Ale u malé či střední země jako ČR to působí naprosto směšně,“ uvedl.

Zeman pravděpodobně narážel na krok velvyslance v Pekingu Bedřicha Kopeckého, který v půlce února podepsal dopis diplomatů z několika západních zemí. Čínu v něm vyzvali k dodržování lidských práv. Lidové noviny tehdy informovaly, že Zemana překvapilo, že o Kopeckého kroku nevěděl, i když má jinak vztahy s Čínou plně pod kontrolou. Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka nebyl dopis konzultován. Zeman dnes neadresně uvedl, že podobné kroky spíš zhoršují vztahy s danou zemí.

V projevu se také postavil za visegrádskou skupinu (V4 - ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko) a kritizoval snižování její důležitosti. Uskupení přirovnal k Beneluxu či Severské radě, ve které se sdružují země severní Evropy. „Je to užitečné uskupení, které může uvnitř EU přispět k českým zájmům,“ řekl.

Za klíčový zájem ČR pak označil otázku migrace. Pokud se podle něj země vzdá práva rozhodovat o tom, koho přijme na své území, přichází o suverenitu. Migraci z muslimských zemí v té souvislosti označil za kulturně nekompatibilní. „Jsem ochoten čelit obviněním z rasismu a xenofobie,“ dodal.