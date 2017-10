Názor na ruskou anexi Krymu je soukromý. Neomluvím se, řekl Zeman

„Ukrajina by mohla chtít omluvu po mně, ale já se za své osobní názory nikdy neomlouvám (...) Že bych přestřelil? To riziko existuje, ale každý politik by měl jasně a tvrdě říkat své názory a vyjít z mlhy politické korektnosti,“ prohlásil Zeman v pořadu na TV Barrandov.

„Známe argumenty obou stran, ale zásadní je, že Krym je v ruském držení. A já si neumím představit, že by se nějaká ruská vláda Krymu vzdala. Fait accompli je pouhé konstatování skutečnosti,“ doplnil prezident.

Prezident Miloš Zeman v úterý před Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve Štrasburku řekl, že protiruské sankce nefungují. Navrhl místo toho dialog mezi občany zemí. Dále nadnesl, že by rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou mohly vést ke kompenzaci za anexi Krymu. Podle premiéra Bohuslava Sobotky je takový projev v přímém rozporu se zahraniční politikou státu (více jsme psali zde).

Od Zemanova výroku se později distancovala vláda. „Zemanův projev jsme na vládě projednali a jeho postoje, které jsou v rozporu s politikou vlády, v rámci celé koalice odmítli,“ řekl ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL. Potvrdil to i šéf diplomacie Lubomír Zaorálek (více čtěte zde).

Návrhy českého prezidenta na řešení krymského problému označila ukrajinská diplomacie v oficiálním prohlášení za absolutně nepřijatelné a rozhořčeně je odmítla.

„Ukrajinská strana má samozřejmě plné právo vyjádřit své stanovisko. Názor pana prezidenta v žádném případě neznamená, že by ke kompenzaci mělo dojít proti vůli Ukrajiny ve stylu ‚o nich bez nich‘,“ reagoval Zemanův mluvčí Ovčáček.