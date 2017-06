Zeman jednal se zástupci vlády a průmyslu o budoucnosti vědy i automobilek

Podle Bělobrádka se Zeman zajímal mimo jiné o budoucnost vědeckých center.

„Především pana prezidenta zajímal transfer technologií do praxe a také to, jak to bude vypadat dále s těmi centry, která tady byla vybudována v posledních letech,“ řekl po schůzce novinářům Bělobrádek.

Převod vynalezených technologií do praxe je podle člena představenstva Škody Auto Wojnara největší překážkou v automobilovém průmyslu. „Tady si myslím, že je před námi ještě hodně práce, abychom byli rychlejší a nezaostávali za Evropou a Spojenými státy,“ uvedl. V automobilovém průmyslu se podle něj zvýšil počet vývojářů až o 60 procent, takže dnes je jich zhruba 8 tisíc. „Potřebujeme regulace, které by nebrzdily vývoj,“ dodal.

„My se Škodovkou a dalšími firmami z automotive spolupracujeme dlouhodobě. Vytvořili jsme národní inovační platformy, kde jednotlivé sektory průmyslu samy projednávají to, kam je potřeba investovat evropské i soukromé peníze, aby se zvýšila konkurenceschopnost České republiky,“ uvedl Bělobrádek.

Podle Wojnara se jednalo rovněž o připravovaném memorandu o budoucnosti českého autoprůmyslu, ale ne příliš detailně. „Pochopitelně počítáme s tím, že se během léta, nebo nejpozději v září podepíše akční plán. Nyní se nacházíme ve fázi, kdy jsou do detailů rozpracovány ty tři základní karty - digitalizace, autonomní řízení a elektromobilita,“ řekl.

Příprava memoranda začala v únoru kolokviem v Mladé Boleslavi, kdy český automobilový průmysl odstartoval spolupráci s vládou. Byly vytvořeny společné pracovní skupiny koordinované ministerstvem průmyslu, které v tomto týdnu završily svoji práci. Podle informací Sdružení automobilového průmyslu bude do září formulováno memorandum a akční plán s konkrétními opatřeními. Vláda ho má schválit ještě před parlamentními volbami.

Podle vicepremiéra Bělobrádka se na schůzce řešily i věci, které se vládě podařily, zmínil například vědeckou diplomacii. „Já jsem vysvětloval to, co jsme vlastně za ty čtyři roky udělali. Myslím si, že to byl poměrně vysoký výčet a že jsem některé z jeho poradců zaskočil tím objemem,“ dodal.

Setkání o různých tématech s ministry a svými poradci v Lánech pořádá prezident zhruba jednou za měsíc.