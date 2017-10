Zemana by volila až třetina lidí. Velká část stále váhá, ukázal průzkum

Současného prezidenta Miloše Zemana by znovu volila až třetina lidí, kteří plánují přijít k přímé volbě hlavy státu. Za ním by se umístili bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš a podnikatel a textař Michal Horáček. Více než čtvrtina lidí stále neví, koho by volila, vyplynulo z průzkumu CVVM.