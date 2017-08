Zemanovy debaty s lidmi jsou volební kampaň, tvrdí úřad. Hrad to odmítá

21:11 , aktualizováno 21:11

Pokud se prezident Miloš Zeman setkává s občany v krajích, je to součástí předvolební kampaně a měl by to vykazovat. Uvádí to v nejnovějším stanovisku Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Hrad to ale odmítá, napsal server iRozhlas.cz.