V Česku je člověk podezřelý ze spolupráce s teroristy, řekl Zeman v ČRo

Moderátor pořadu na Českém rozhlasu Plus Michael Rozsypal upozornil, že by prezidentovo prohlášení mohlo vyděsit společnost. Zeman to odmítl s tím, že jeho vyjádření je natolik neurčité, že v jakékoli ohrožení nevěří.

„Právě proto jsem neřekl jeho jméno. To už by bylo porušení, a jestliže jenom řeknu, že je z Maghrebu, tak vy jistě víte, že Maghreb zahrnuje Maroko, Tunisko, Alžírsko, a dokonce Libyi, tak tato informace je natolik neurčitá, že nikoho, kromě tohoto člověka neohrožuje, ale já bych si dokonce přál, aby byl ohrožen,“ uvedl Zeman.

Prezident začal mluvit o údajném teroristovi v souvislosti s odhalováním dezinformací na internetu, čemuž se nově věnuje Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH) při ministerstvu vnitra.

„Vy si opravdu myslíte, že tuhle informaci bude mít paní Romancovová (právnička pověřená koordinací centra, pozn. red.)? Samozřejmě, že ne,“ odvětil prezident na dotaz týkající se fungování CTHH.

Zeman dále prohlásil, že neprozradil žádnou strategickou informaci. Nezveřejnil ani další podrobnosti, jako je délka pobytu zmíněného člověka nebo zda je pod stálým dohledem bezpečnostních složek. „Bez komentáře,“ reagoval na dotaz iDNES.cz prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

České tajné služby loni ve zprávě za rok 2015 upozornily na to, že Česko je v současnosti zejména tranzitní zemí pro lidi, kteří usilují o zapojení do aktivit takzvaného Islámského státu (IS). Jak připomněla ČTK, policie zaznamenala několik případů, kdy využili pražské Letiště Václava Havla. V některých případech byly tyto osoby zadrženy a předány k trestnímu stíhání v domovských zemích. V některých případech byl také zjištěn jejich krátkodobý pobyt v Česku.