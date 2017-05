Bude Senát žalovat prezidenta? V Rozstřelu odpoví jeho předseda Štěch

15:15 , aktualizováno 15:15

Předseda horní komory parlamentu Milan Štěch (ČSSD) oznámil, že jsou senátoři připraveni podat žalobu na prezidenta Miloše Zemana, pokud neodvolá ministra financí Andreje Babiše (ANO). Ze Senátu však zaznívá i to, že je to až krajní možnost. Jak to tedy bude? Další postup Štěch nastíní v úterý od 17:30 v pořadu Rozstřel na iDNES.cz.