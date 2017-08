Italský ministr vidí světlo na konci tunelu, příliv migrantů klesá

„Stále jsme v tunelu, v dlouhém tunelu, ale už vidím světlo na jeho konci,“ komentoval situaci italský ministr vnitra Marco Minniti.



Ve snaze čelit migrační krizi, při které k italským břehům míří uprchlíci přes libyjské území, se Itálie zapojila do výcviku libyjské pobřežní stráž a do modernizace její flotily. „Bylo důležité zasáhnout na druhé straně Středozemního moře, a tak jsme se zaměřili na Libyi. Vypadalo to nesnadně, ale zdá se, že se něco konečně mění,“ řekl Minniti.

Jeho ministerstvo zároveň vypracovalo kodex, podle něhož nevládní humanitární organizace, jež se chtějí ve Středozemním moři podílet na záchraně imigrantů, mají mimo jiné respektovat zákaz vplutí záchranářských lodí do libyjských vod či povinnost posádek těchto plavidel umožnit vstup na palubu členům speciálních bezpečnostních složek pro boj proti obchodu s lidmi. Některé organizace kodex odmítly s ohledem na humanitární zásady „nezávislosti a neutrality“.

„Z tohoto kodexu a veškerých učiněných kroků vyplývá, že Itálii, Evropské komisi a členským zemím EU stojí vzniklá rizika a narůst utonulých za to, aby tak migranty a uprchlíky odradily,“ prohlásila dnes expertka OSN Callamardová.

Po nárůstu počtu migrantů, kteří do Itálie dorazili od libyjských břehů, na počátku roku se jejich množství začalo snižovat. Podle údajů italských úřadů dosáhlo italských břehů od počátku roku 97 293 lidí, což je o 4,15 procent méně než ve stejném období loni.

V Itálii se mají příští rok v květnu konat všeobecné volby a italskou politickou agendu zcela ovládá migrační krize. Proti běžencům se začíná obracet i veřejné mínění. Za poslední čtyři roky do Itálie přišlo téměř 600.000 uprchlíků, napsala tisková agentura Reuters.

Agentura na ochranu vnějších hranic Evropské unie Frontex v pondělí uvedla, že přiliv migrantů do Itálie se v červenci snížil o 57 procent ve srovnání s červnem. Pro Itálii jde o nejnižší množství přistěhovalců za jedno měsíční období od roku 2014. Tento výsledek Frontex přičítá počasí, bojům milicí v severní Libyi a zvýšené aktivitě libyjské pobřežní stráže.

Minniti na úterní tiskové konferenci uvedl, že 28. srpna se setká svými protějšky z Libye, Čadu, Nigeru a Mali a že bude také v Římě brzy jednat se starosty hlavních libyjských měst, jež jsou s migrační krizí spojená.