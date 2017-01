Do pěti let si v Německu najde práci polovina migrantů, míní agentura

15:32 , aktualizováno 15:58

Polovina migrantů si do pěti let najde v Německu práci, do patnácti let jich bude 70 procent. Tvrdí to člen vedení Spolkové agentury práce (BA) Raimunda Beckera, jehož slova přinesla agentura DPA. Do Německa loni podle ministerstva vnitra přišlo 280 000 žadatelů o azyl, o rok dříve to bylo 890 000 lidí.