V USA neuspěli, štěstí zkouší v Kanadě. Hranici zdolávají v tuhých mrazech

Když se před třemi měsíci stal Donald Trump prezidentem, začala v Somálci Bašíru Yussufovi narůstat nejistota. Žádost o azyl ve Spojených státech měl zamítnutou. „Věděl jsem, co přijde. Trump by mě vyhostil,“ řekl listu The New York Times. Rozhodl se proto, že nezůstane, a vydal se na cestu na sever.

Dojel do obce Noyes v Minnesotě a v noci vyrazil směrem k blízké kanadské hranici. Na cestu se důkladně připravil. Oblékl se do termoprádla a na rukách měl tlusté rukavice. Příprava se mu vyplatila. Většinu cesty se sice bořil do hlubokých závějí, ale za tři hodiny byl v pořádku v kanadském pohraničním městečku Emerson.

Jiní na nedostatečnou přípravu doplatili. Stránky novin zaplnil nedávno příběh dvou Ghaňanů, kteří na stejnou cestu vyrazili loni na Štědrý den. Muži se potkali náhodou na zastávce a když zjistili, že mají stejný cíl, vydali se spolu.

Noc byla tehdy mrazivá. Seidu Mohammed a Razak Iyal šli po silnici, až se přiblížili k hraničnímu přechodu. „Tam jsme uviděli velkou zasněženou farmu. Všude byl sníh, ale konečně jsme v dálce viděli světlo na hranicích,“ cituje Iyala web BBC.

Jenže foukal velmi silný vítr, ztratili rukavice a Mohammed přišel i o čepici. A než se dostali přes hranici na silnici v provincii Manitoba, měli ruce zmrzlé na kost. Nedokázali ani vytočit tísňové volání na telefonech. Mohammed měl oči slepené mrazem. Nákladní auta je na silnici míjela, dokud jeden řidič nezastavil a nerozhodl se jim pomoct. V nemocnici určili lékaři, že muži mají těžké omrzliny a většinu prstů jim amputovali.

"Seidu Mohammed and Razak Iyal crossed the Canada-US border illegally after being denied refugee status in the... https://t.co/Zcvd765IGR — selase2.0 (@Selase79) February 15, 2017

Přechod v Emersonu je legendou

Jejich příběh přitáhl pozornost k fenoménu, který není na hranici USA a Kanady žádnou novinkou. Plán je jednoduchý. Dojet na hranice, vyhnout se hlídkám a dostat se na kanadskou půdu. Poté se udat a zažádat kanadské úřady o udělení azylu. Praxe je však o něco náročnější, přesto lidí, kteří se na tuto cestu vydají, postupně přibývá.

Nezisková organizace The Manitoba Interfaith Immigration Council pomáhá v kanadské provincii Manitoba každoročně zhruba 50 až 60 lidem. V posledních měsících však číslo rapidně narostlo „Od dubna jsme nabídli pomoc třem stovkám lidí,“ uvedla ředitelka organizace Rita Chahalová.

V obci Emerson, městě uprostřed polí a farem, které uprchlíky z USA přitahuje, žije trvale jen asi 700 lidí. Místní jsou na migranty překračující hranice už zvyklí. Podle představitele místní samosprávy Grega Janzena zde lidé přecházeli do Kanady posledních několik desetiletí. „Tehdy to však byli lidé, kteří před něčím utíkali - většinou před zákonem,“ vysvětlil Janzen.

Poslední roky však šlo převážně o žadatele o azyl, kteří pocházejí většinou ze Somálska, Ghany, Djibouti nebo Etiopie. Většina se vydala na cestu proto, že jim v USA zamítli žádost o azyl.

I v Emersonu už však začíná narůstat neklid. Město přemýšlí, kolik nově příchozích finančně unese a jestli by některý z nich nemohl být nebezpečný. Přestat migrantům pomáhat však nechtějí. „Pokud jim nepomůžeme, umrznou a vyhladoví, a to bychom měli na svědomí, nemyslíte?“ řekl Walter Kihn, který žije ve východní části Emersonu.

Farmáři se však obávají, že ti, kteří přecházejí přes zmrzlá pole v teplotách až minus 20 stupňů, cestou umrzají. „Farmáři se bojí, co objeví, až sníh roztaje,“ řekl Janzen.

Sny o USA vystřídalo zklamání

Yaha Samatar volil cestu v létě a přes řeku. Na cestu se vydal poté, co mu po sedmi měsících v americkém detenčním centru neudělily úřady povolení k pobytu. Do Spojených států přijel ze Somálska kvůli islamistům ze skupiny aš-Šabáb a bál se, že by byl deportovaný zpátky.

V srpnu 2015 se tak ocitl u hranic Kanady u řeky Red, která dělí Severní Dakotu od Minnesoty a protéká i kanadskou provincií. Samatar se svlékl do spodního prádla, vrhl se do vody a řeku přeplaval. Poté došel pěšky do Emersonu, kde mu pomohli místní a zavolali hraniční stráž. Somálec od nich dostal oblečení i jídlo a později získal i status uprchlíka. Nyní žije v kanadském Winnipegu.

Emerson v Kanadě

Ne všichni, kteří hranice přejdou, však v Kanadě zůstanou. Zásadní je rozhodnutí úřadů. O dalším osudu Ghaňanů Mohammeda a Iyala se rozhodne v březnu. Jejich právník jim poradil, aby se příliš nešířili o detailech jejich případu. Iyal však uvedl, že důvodem k útěku byly osobní a politické důvody. Mohammed zase prý opustil africkou domovinu kvůli své sexuální orientaci. Být gay je tam totiž nelegální.



Když se Mohammed nyní zamýšlí nad svým pobytem ve Spojených státech, mluví o zklamání. Spojené státy pro něj prý bývaly majákem lidských práv a místem, které vítá nově příchozí. „Když jsme přišli, tak jsem tohle neviděl,“ řekl.