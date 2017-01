Z Evropanů jsou kvůli migrační krizi nevolníci, míní šéf slovenské policie

Něco na tom bude, když to podepsal i prezident, byť jen prezident policejní, může si říci mnoho Slováků, když si přečte prohlášení slovenského Hospodářského klubu. „Současná migrace je precizně politicky a mediálně organizovaný střet s naší evropskou civilizací,“ tvrdí se v prohlášení klubu, o jehož existenci dosud tušil jen malý okruh lidí.

„Evropané se stávají nevolníky ve vlastní zemi i kvůli uplatňování lidskoprávního imperialismu ze strany protinárodně orientovaných struktur,“ uvádí se mimo jiné v dokumentu. Za jednoho z viníků útoku na evropskou civilizaci označují autoři chaoticky formulovaného prohlášení německou kancléřku Angelu Merkelovou.

„Kvůli nositelce německé moci kancléřce Merkelové, která se úspěšně podílí na importu migrantů do EU, zde máme to, co máme,“ uvádí osmnáct signatářů. Dokument Hospodářského klubu, který funguje jako vlivová organizace od roku 1993, podepsal vedle Gašpara například i děkan Univerzity Komenského v Bratislavě Jozef Masarik nebo exministr práce za Hnutí za demokratické Slovensko Vojtěch Tkáč.

Na kobereček ke Kiskovi

Prohlášení si všimla nejen slovenská média, která ho označují většinou za snůšku nesmyslů, ale i slovenský prezident Andrej Kiska a vládní strana Most-Híd v čele s Bélou Bugárem a ministryní spravedlnosti Lucií Žitňanskou. „Podkopává to důvěryhodnost policie,“ uvedla ministryně.

Prezident si pak pozval Gašpara na kobereček. Podle něj je prohlášení klubu „plné pochybných konspiračních tvrzení a dezinformací“. „Důvěru v práci policie ovlivňuje i to, jak vystupují a jakými názory se prezentují její nejvyšší funkcionáři. Očekávám, že pan Gašpar veřejnosti vysvětlí, proč podepsal toto prohlášení,“ uvedl Kiska.

Gašpar sice ke Kiskovi přišel, ale jen si prezidenta vyslechl a veřejnosti nic nevysvětlil. „Na tom jsem se s ním nedohodl... Byl jsem na setkání, to je všechno,“ uvedl Gašpar.

Bývalý tělocvikář se na post šéfa policie propracoval po dvaceti letech služby v policejním sboru, do něhož nastoupil v první polovině 90. let. V roce 2005 byl Gašpar za druhé vlády pravicového premiéra Mikuláše Dzurindy jmenován ředitelem Úřadu boje proti korupci. Policejním prezidentem je v hodnosti generála šest let.

Médiím a opozici, které žádají Gašparův postih, odpověděl jeho nadřízený ministr vnitra Robert Kaliňák s tím, že je to soukromý názor, na který má podle něj šéf policie nárok a jejž nebude řešit.