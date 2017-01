Každý stát EU musí převzít díl solidarity, řekla k migrační krizi Merkelová

Německá kancléřka Angela Merkelová apelovala na spravedlivé rozdělení uprchlíků v Evropské unii, ačkoliv pochybuje, že se to v brzké době podaří. Unie by se podle ní měla soustředit na podstatné věci, zrychlit rozhodování a změnit prezentaci navenek. Merkelová to řekla ve videu, jenž se v sobotu objevilo na webu kancléřství.