Volby jsou tady, musíme něco dělat, hecuje Hanks Čechy ve videokoláži

Robert Langdon je hlavní hrdina knih Dana Browna. Spisovatel jeho postavu využil ve čtyřech knihách, podle některých byly natočeny i výpravné filmy. Langdona, profesora náboženské ikonologie a symbolologie z Harvardu, v nich ztvárnil Hanks.

Právě záběry z filmu využil Orsava k vytvoření netradičního předvolebního spotu. „Video jsem plánoval jako motivaci pro český národ, aby šel volit. V žádném případě jsem nechtěl upřednostňovat žádnou z politických stran. Právě naopak. Záměr byl zůstat nestranný. Upozorňuji lidi na to, že volby jsou tady a musíme něco dělat,“ řekl Orsava. Dodal, že se chtěl zároveň netradiční formou odlišit od všech politických spotů.

Hankse alias Langdona proto „poslal“ do Prahy. Herec prochází ulicemi, kde na zdech svítí prázdná politická hesla a on nakonec dochází k poznání, že by i on měl jít volit, aby něco změnil. Orsava ve videu sestříhal i původní český dabing, v klipu tak zaznívá hlas Vladimíra Dlouhého.

„Používám záběry z filmu a lidé se mne ptají, jak to je s autorskými právy. V Česku to ale není vůbec jasné. V zahraničí je to například tak, že pokud vytváříte parodii, což je v podstatě to co dělám i já, stačí pouze citovat vaše zdroje. U nás je pravděpodobně správný postup kontaktovat vlastníka práv a domluvit se s ním na podmínkách použití. Problém je, že z dřívějších zkušeností vím, že vám buď vůbec neodpoví, nebo rovnou napíšou, že ne,“ dodává Orsava. Mladík navíc záměrně u videí nedává reklamu, aby ho někdo nemohl obvinit, že na nich vydělává.

Orsava v minulosti vytvořil už několik virálních videí. S pomocí seriálu z osmdesátých let Knigh Rider například parodoval situaci na dálnici D1. Klip sdílelo i ministerstvo dopravy s popiskem, že „I Knight Rider si troufnul na naše uzavírky“.