Okradl stát o 30 milionů, procestoval svět. Policie pátrá po podvodníkovi

„Hledaný muž si krácením daní přišel na téměř třicet miliónů korun. Na nic nečekal a ještě před odsuzujícím rozsudkem utekl z republiky. S sebou vzal své děti z prvního manželství a současnou manželku. Jejich putování světem trvalo několik let,“ uvedl pražský policejní mluvčí Tomáš Hulan.



Kriminalisté zjistili, že Michal Mataj odjel s rodinou do Austrálie, poté do Spojených arabských emirátů a pak do Brazílie. Posléze se přesunul do Německa, kde děti dal svým příbuzným a ti je vrátili matce. Pak Mataj odjel neznámo kam.

„Kriminalisté se důvodně domnívají, že tento muž se v současné době zdržuje někde na území České republiky. Je také důvodný předpoklad, že se i nadále věnuje protiprávnímu jednání, v rámci kterého vystupuje pod falešnou, nebo falešnými identitami,“ uvedl Hulan.



Při pátraní se nyní kriminalisté obracejí na veřejnost o pomoc. Pokud by kdokoliv věděl, kde se hledaný nachází či pod jakou identitou vystupuje, má tyto informace sdělit na lince 158.

Muž je odsouzen za krácení daně k šesti letům vězení.