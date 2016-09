Kandidovat na prezidenta je sobecké rozhodnutí, říká váhající Horáček

Přestože stále váhá, o případné kampani mluví Horáček poměrně otevřeně. Podle svých slov už pečlivě připravuje i program, kterými by chtěl lidi oslovit. Ke ztrátě soukromí pak dodal, že se „nechce prezentovat jako ten, kdo přináší nějakou oběť“.

„Je to mezi mnou a manželkou, která má vynikající profesní život a kandidatura by ho mohla poškodit. Jsme partneři a ti se dokáží dohodnout,“ uvedl v rozhovoru při příležitosti představení své nové desky.

Horáček doufá, že předvolební kampaň, které by se v případě definitivního potvrzení kandidatury přímo účastnil, nebude soubojem billboardů, ale myšlenek. Sám odmítá vést standardní marketingovou kampaň a přestože se proslavil jako úspěšný textař, nechce využívat hesla ani slogany.

„Toužím po tom, aby přímá volba byla naplněna jako přímá bez prostředníků a billboardů a bez celé šarády okolo. Nebudu mít ani tiskového mluvčího. Proč bych měl mít alibi na to, že pán místo mě něco špatně řekl? To já si to radši řeknu sám a vypiju si to,“ prohlásil bývalý majitel sázkové kanceláře Fortuna.

Horáček nyní cestuje po Česku a seznamuje se s problémy lidí. Naposledy navštívil řadu míst na Mostecku (více zde). „Včera jsem byl v továrně v Litvínově. Byl jsem také v nemocnici, abych věděl, jak tam pracují,“ popsal s tím, že zároveň chodí na přednášky k diplomatům a politologům.

„Cesty po krajích odbouraly mnoho předsudků. Nejvíc mě těší setkání s lidmi. Například v masokombinátu u Valašského Meziříčí. Chci poslouchat jedinečné osudy jedinečných lidí a jejich touhy a úzkosti a rozumět jim,“ popsal Horáček.

Že mě Zeman nezná? Asi hodně poslouchá Pussy Riot

V rozhovoru krátce okomentoval také výrok prezidenta Miloše Zemana z května letošního roku. Prezident tehdy prohlásil, že Horáčka nezná a že se na textaře musel zeptat svých spolupracovníků (více čtěte zde). „Nijak mě to nepřekvapuje a neuráží. Každý máme jenom 24 hodin denně a každý sledujeme něco jiného, posloucháme jinou hudbu,“ uvedl.

V narážce na časté výroky Miloše Zemana na adresu ruské punkové skupiny Pussy Riot si pak známý hudební producent přisadil. „Všiml jsem si, že pan prezident hodně sleduje Pussy Riot, protože je komentuje. Ty zase neznám já. Každý máme jiné hudební gusto,“ řekl.

Zeman o dívčí kapele, jejíž členky byly vězněny v Rusku (více zde), mluvil v roce 2014 v pořadu Hovory z Lán na Českém rozhlase. „Víte, co je to passy?“ zeptal se tehdy moderátora. Po skončení pořadu se rozpoutala debata o používání sprostých slov během vystoupení ve veřejnoprávním médiu (glosu o výrocích prezidenta čtěte zde).

Textař Horáček kandidaturu na Hrad poprvé naznačil v dubnu letošního roku v rozhovoru pro DVTV. Řekl, že svým způsobem si dělá prezidentskou kampaň už třicet let. K úvahám o kandidatuře ho prý přiměla podpora, kterou cítí od lidí (více jsme psali zde).

V polovině července oznámil, že se vydává na cestu po republice, aby poznal, co lidi od prezidenta očekávají (více zde). Svou vizi o výkonu funkce hlavy státu představil na začátku srpna na setkání s občany v Českých Budějovicích. „Prezident by neměl být mocenským protipólem parlamentu, měl by kooperovat s vládou a spíše se věnovat tomu, že zastupuje stát navenek a měl by ho dobře reprezentovat,“ prohlásil Horáček (více zde). Definitivní rozhodnutí o kandidatuře zatím nepadlo.