Exhejtman Hašek radí Tvrdíkovi, Číňanům pomáhá s další evropskou expanzí

Haškovy neuskutečněné projekty z čínských investic Lázně v Pasohlávkách

Lázně s 2 tisíci lůžek a 500 pracovními místy měla stavět čínská developerská společnost Risesun u Novomlýnských nádrží. Kraj do přípravy infrastruktury investoval 250 milionů korun, do roku 2019 podle plánu ale určitě hotovo nebude. Vše je stále v mlze. Dotace od China Development Bank

Projekty, které v kraji dostanou během tří let až 200 milionů eur , měl pomáhat tipovat sám Hašek. Po prohraných volbách se ale ukázalo, že jde jen o obecné memorandum bez vymahatelného závazku. Vývoz vína do Číny

Hašek s Vinařským fondem údajně domluvil vývoz vína za 100 milionů korun za tři roky do Číny prostřednictvím čínské firmy Beijing Ershang Group Co. Ltd. Po roce tam ale putoval jediný kontejner se vzorky červeného vína. A neví se ani, zda dorazil.