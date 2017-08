Kšeft pro Haškova lobbistu? Lukrativní pozemky získal exhejtmanův známý

Lázně za dvě miliardy korun Hašek nadšeně na Pražském hradě propagoval na Česko-čínském investičním fóru vloni ještě měsíc po krajských volbách. I když už bylo definitivně jasné, že o hejtmanský post přijde. Rok předtím přímo v Číně podepisoval memorandum za dohledu premiéra Bohuslava Sobotky.



Podle zjištění MF DNES přitom zdaleka nebude mít z luxusního komplexu prospěch jen česká ekonomika, jak Hašek slibuje. Jihomoravský kraj totiž pod Haškovou vládou v tichosti odkýval prodej velké části veřejných pozemků, které si pro strategickou investici původně vyhradil.

Skončily ve firmě lobbisty Petra Pospíšila přezdívaného Lelek. Pospíšil v minulosti pro ČSSD připravoval krajskou kampaň, stranu sponzoroval a hejtmanství mu platilo statisíce třeba i za to, že natočil film o fungování prvního roku Haškovy krajské samosprávy.

Pokud nyní na zbylých pozemcích v těsném sousedství těch Pospíšilových vznikne nové srdce lázeňství, podle expertů je to zhodnotí několikanásobně. Přímo na Pospíšilově půdě podle územní studie má stát sedmdesátka vil za stovky milionů. „Vůbec nevím, proč bych jako soukromá osoba měl o projektu něco sdělovat,“ odmítl uvést více podrobností Petr Pospíšil mladší, který záměru šéfuje.

To, že pozemky skončily u spřízněného lobbisty, si Hašek prý nevybavuje, stejně jako to, jestli to schválil. „Vámi zmiňovanou firmu a jejího majitele neznám,“ uvedl. Po upřesnění ovšem exhejtman nakonec připustil, že Pospíšila zná. „Pana Pospíšila z Lelekovic znám z politických, mediálních a akademických kruhů v Brně,“ dodal. Představil mu ho prý jeho někdejší náměstek a exšéf jihomoravské ČSSD Václav Božek.

A právě Božek měl podle Haška v koalici projekt zejména na starosti, zatímco on za něj pouze lobboval u Číňanů. Božek na dotaz MF DNES nereagoval. Nyní šéfuje poradcům nového hejtmana Bohumila Šimka z hnutí ANO.

Luxus za výhodnou cenu

I když stále není jasné, kdy a jestli vůbec čínské lázně v Pasohlávkách vzniknou, už teď je hodnota parcel vysoká. Šedesát tisíc metrů čtverečních leží přímo u pláže Novomlýnských jezer s výhledem na proslulé vrcholky Pálavy. Další taková půda v kraji není. Podle kupní smlouvy ovšem akciová společnost Thermal, kterou v roce 2007 s cílem zřizovat lázně založil kraj spolu s obcí Pasohlávky, za půdu dostala zhruba 41,5 milionu. Tedy v přepočtu přibližně sedm set korun za metr čtvereční.

Pro srovnání – obdobný, byť mnohem menší pozemek u pláže Nových Mlýnů určený třeba pro hotel se v Pasohlávkách nyní prodává za 12 tisíc korun za metr. Mikulovský realitní makléř tvrdí, že cena mu připadá podezřele nízká. „Jde o nejatraktivnější pozemky přímo u vody, které se prodávají za několikanásobek než okolní parcely,“ dodal.

Jeho slova potvrdili i další dva oslovení makléři se zkušenostmi z lokality, kteří si kvůli citlivosti kauzy nepřáli uvést jméno.

Veřejná akciová společnost Thermal navíc velmi ochotně souhlasila s tím, že peníze od soukromníka dostane v průběhu let ve splátkách. Poslední peníze obdržela až před měsícem, tři roky od prodeje.

Není na provoz

V roce 2014 si ovšem Thermal kraji podle zjištění MF DNES stěžoval, že má v rozpočtu málo peněz na provoz. A tak prodal část exkluzivní půdy vyhrazené pro lázně. Získala je firma KS Profi.

Dosavadní šéf představenstva Thermalu Jiří Škrla tvrdí, že na pozemky bylo vypsáno výběrové řízení a nechal zhotovit posudek na prodejní cenu. „Kraj i obec Pasohlávky byly informovány prostřednictvím svých zástupců v dozorčí radě, která uvedené transakce schvalovala,“ uvedl.

KS Profi v době koupě pozemků oficiálně vlastnil podnikatel Jiří Pecha. Za jakých okolností firma před rokem těsně před krajskými volbami změnila majitele na otce a syna Pospíšilovy, komentovat nechtěl. A upřesnit to nechce ani Pospíšil mladší. „Jsem předsedou představenstva necelý rok. Pozemky se kupovaly v roce 2014 a to je tak vše, co bych k tomu chtěl říci. Více to komentovat nebudu,“ uvedl Pospíšil.

„Thermal Pasohlávky funguje jako standardní obchodní společnost a řídí ji představenstvo a dozorčí rada, nikoliv hejtman, nikdy jsem nebyl členem těchto orgánů,“ zbavuje se zodpovědnosti Hašek.

Haškův slibovaný audit

Nepořádek ve společnosti Thermal nyní řeší nové vedení kraje v čele s ANO a ČSSD. Zastupitelstvo už kvůli problematickému hospodaření před čtrnácti dny odvolalo šéfa představenstva Škrlu.

Hašek přitom sliboval audit Thermalu už před rokem a půl, tedy zhruba v době, kdy se akciovka zbavila unikátních pozemků. Na to, proč ke kontrole nikdy nedošlo, MF DNES odmítl dopovědět. „Jste nekorektní, píšete podpásově, špiníte a lžete, s vámi žádný rozhovor dělat nebudu,“ reagoval exhejtman.

Transakce však považuje nové vedení společnosti za značně problematické. Snaží se probojovat k dokumentům, které podle nich zatím odcházející vedení Thermalu zadržuje.

„Prodej těch pozemků rozhodně nebyl náhodný, tyto se dají nejrychleji zhodnotit a přímo navazují na plánovanou výstavbu v obci,“ zdůraznil nový člen dozorčí rady Petr Kunc z TOP 09. „Uvažujeme o tom, že budeme s dozorčí radou diskutovat o přezkoumání minulých rozhodnutí představenstva, zda byla v souladu se zákonem,“ konstatuje nově jmenovaný člen představenstva Martin Itterheim (ANO).