Floridský děs. Před Irmou neutečete, popisuje reportérka řádění hurikánu

Záběry ze slavné pláže Miami Beach, která leží na nejjižnějším místě floridského poloostrova, jsou děsivé. Dvoumetrové vlny, vítr silný tak, že televizní reportéři nedokážou stát rovně, létající cedule, větrem ohnuté palmy a popadané stromy. I když je vítr hlavní silou vytvářející hurikán, není zdaleka tou nejnebezpečnější. Tou je voda. Proudí ulicemi jako mohutná řeka a bere s sebou všechno, co jí stojí v cestě.

Hurikán Irma se valí po pobřeží Floridy, Trump vyhlásil stav katastrofy

Sedíme před televizí a čekáme, zda tento děs přijde sem. Ještě před dvanácti hodinami se Montgomery, hlavní město Alabamy, zdálo jako perfektní úkryt před děsivým hurikánem Irma. Cesta ze severního Miami, kde s rodinou bydlíme, nám po ucpaných dálnicích trvala devatenáct hodin. Jenže teď, po prvním dopadu Irmy na jižní Floridu, je jasné, že se stočila na západ a míří k nám.

„Nasedni na auto, projeď na východní pobřeží a vrať se domů, tady to vypadá mnohem bezpečněji,“ radí mi sousedka Gillian, která v naší čtvrti v Miami zůstala. Nasadila povinné kovové okenice a jediným nerozbitným oknem, které má, pozoruje vlny na hladině svého dříve klidného jezera.

Teď už ale není čas někam přejíždět. V tuto chvíli nabrala Irma rychlost přes 300 kilometrů v hodině, moje auto pojede mnohem pomaleji. Není možné se vystavit riziku, že v polovině cesty spotřebujeme benzin a zůstaneme uvěznění v autě na dálnici uprostřed tropické bouřky.

A tak nezbývá než se schovat v hotelu, který má naštěstí betonové základy, a doufat, že až dorazí Irma k nám, už dávno nebude mít takovou sílu, jako má teď.

Reportéři stanice CNN na Floridě zasažené hurikánem Irma (10.9.2017)

Atmosféra míst, kam se už hurikán přiblížil, je přízračná. Země zešedla. Jindy slunečná a optimistická Florida, která má oficiální přezdívku „slunečný stát“, je dneska svým pravým opakem. Studená, hrozivě temná, není vidět na pár metrů před sebe. Těch několik málo míst, která nejsou v části South Beach pokryta betonem, už dávno nedokážou vodu nasát, takže ještě dlouho zůstane v ulicích stát, hnít a ničit.



Podle prvních údajů je už přes milion domácností bez elektřiny, takže pokud stejně jako já nesehnali začátkem týdne žádné baterie, brzy budou i bez spojení s okolním světem. V ulicích, které jsou jindy plné lidí, nikdo není a další hodiny nikdo ani nebude. Lidé uposlechli opakovaná varování guvernéra Ricka Scotta, že jakmile rychlost větru nabere na síle, nepustí žádné záchranáře do ulic, aby je neohrozil na životě. V krytech na Floridě je 165 tisíc lidí, kteří nestihli evakuaci.

V našem záchranném hotelu v Montgomery nikdo nemluví o ničem jiném. Sešli se tu lidé ze všech možných částí jižní Floridy, kteří sem stejně jako já prchli před hurikánem. Podle dostupných informací se evakuovalo přes šest milionů Floriďanů, takže není divu, že hotely v bezpečnějších oblastech jsou všechny beznadějně vyprodané. Letiště už dávno zavřela provoz.

„Měl jsem na výběr, jestli pojedu do Augusty, nebo do Montgomery,“ říká mladý muž v baseballové čepici, který v recepci sleduje s ostatními televizní zprávy a přijel z pobřežního města Fort Lauderdale. „Ještě včera jsem si byl jistý, že jsem se rozhodl správně, ale teď už nevím, co mám čekat,“ poukazuje na nejnovější odklon Irmy od východního pobřeží.

Právě nepředvídatelnost hurikánu dělá jakoukoli přípravu na něj velmi složitou. Ještě v týdnu mi Češka Simona Dzurcová, která bydlí s manželem Petrem a synem Theodorem na západním pobřeží v Sarasotě, nabízela, ať se s dětmi přijedu schovat k nim, protože jejich oblast má Irma minout. Jenže v neděli ráno se ukázalo, že samotné oko hurikánu bude jen pár kilometrů od jejího města.

Dzurcovi se narychlo přesouvali schovat k další české rodině v Sarasotě, jejichž domov je za ta léta každoročních podzimních hurikánů vybaven jako nedobytná pevnost. Utíkali za silného deště a dusivých větrů, ale stihli to.

„Pokud se odmlčíme, je to proto, že nám došly zásoby elektřiny. Všeho ostatního ale máme dost,“ uklidňovala Simona Dzurcová své znepokojené příbuzné v Česku.

Florida je připravená

Florida je ale na katastrofu dobře připravená. Všichni, kdo z ohrožených oblastí kvůli špatnému zdraví nebo domácím zvířatům nemohli odjet, mají možnost jít do bezpečných přístřeší, jež organizuje floridská vláda. Většinou jsou to budovy státních škol, které se ze zákona stavějí jednopatrové a bez oken.

Škola v mé čtvrti otevřela své dveře pro potřebné ve čtvrtek přesně v poledne. V pět hodin odpoledne už byla její kapacita naplněna. V pátek a v sobotu se před ostatními záchrannými budovami tvořily hodinové fronty, ale pracovníci opakovali všem v nich: „Nebojte se, dostane se úplně na každého.“

V jedné věci je i ten dramatický vývoj úlevný. Několik dní se celá země na tento okamžik připravuje. Hrozby a dramatické scénáře nijak neodpovídaly tomu, že bylo stále slunečno a bezvětří. Až poslední den připomínal zlověstný klid před bouří. Ochladilo se a slunce přestalo svítit. Lidé už v té chvíli měli nakoupené zásoby, okna zatemněná, nádrže plné a jen čekali v domovech a záchranných budovách, až to přijde.



Připravovali se raději na nejhorší, protože ve chvíli, kdy bude intenzita ohrožení zřejmá, by už bylo na záchranné manévry pozdě. Nadarmo to nebylo. Už nyní je jasné, že floridská varování o nejhorším hurikánu všech dob nebyly jen plané výhrůžky.