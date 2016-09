Mezi adepty Kroměřížské výzvy na Hrad jsou diplomat Kolář i Pospíšil

Právě Kolář i Jiří Pospíšil jsou na seznamu pětadvaceti možných kandidátů, které zatím Kroměřížská výzva - respektive 2 200 z jejích více než 6 tisíc signatářů - vytipovala.

„Vážím si, že se na seznamu objevilo i moje jméno. Ještě jsem se nerozhodl, zda budu kandidovat, ale svou kandidaturu zvažuji,“ prohlásil Petr Kolář. Pokud dojde k závěru, že kandidovat bude, bude velmi rád, když ho nejen Kroměřížská výzva podpoří.

Pospíšil: Je to pro mě pohlazení na duši

Europoslanec Pospíšil už dříve řekl, že o své účasti v prezidentské volbě uvažuje, ale definitivní slovo chce říci na jaře příštího roku.

„Je to pohlazením na duši, že jsem byl na seznam možných pětadvaceti kandidátů,“ řekl Pospíšil, který byl ministrem spravedlnosti za ODS, pak se rozešel se stranou ve zlém a teď je v europarlamentu za TOP 09 a bude za ni kandidovat v krajských volbách v Plzeňském kraji. Líbí se mu „primárky občanské společnosti“, které se rozhodla Kroměřížská výzva uspořádat.

Na prvním místě seznamu je textař Michal Horáček. Ten ovšem už dříve dal najevo, že s výzvou nechce mít nic společného a pokud se rozhodne, půjde do toho sám za sebe.

Pořadí, které sestavila Kroměřížská výzva 1. Horáček Michal, 2. Halík Tomáš, 3. Pánek Šimon, 4. Švejnar Jan, 5. Kolář Petr, 6. Wagnerová Eliška, 7.Kocáb Michael, 8. Pavel Petr, 9. Eben Marek, 10. Pithart Petr, 11. Schwarzenberg Karel, 12. Roithová Zuzana, 13. Pospíšil Jiří, 14. Němcová Miroslava, 15. Marvanová Hana, 16. Höschl Cyril, 17. Sokol Jan, 18. Sedláček Tomáš, 19. Žantovský Michael, 20. Dienstbier Jiří, 21. Svěrák Zdeněk, 22. Grygar Jiří, 23. Fischerová Táňa, 24. Fischer Pavel, 25. Dlouhý Vladimír.

Seznam čítá celkem 25 jmen, z nich ale jen Kolář a Pospíšil řekli Kroměřížské výzvě, že kandidaturu s její podporou zvažují.

„Cílem Kroměřížské výzvy je vybrat kandidáta pro příští prezidentskou volbu, který bude věrohodně ztělesňovat a hájit základní demokratické principy a hodnoty. Vlastně nežádáme tak mnoho. Chceme jen slušného prezidenta, který bude skutečně oddán hodnotám zakotveným v ústavě včetně Listinzákladních práv a svobod,“ řekl jeden z mluvčích výzvy, vysokoškolský pedagog a filosof Václav Němec.

Mezi nimi jsou i exministr Michael Kocáb, právník Jan Kalvoda či bývalý velvyslanec ve Velké Británii Michael Žantovský.

Každý ze signatářů výzvy má právo označit tři vhodné kandidáty, z nichž výzva sestavuje průběžné pořadí a zároveň s vytipovanými lidmi diskutuje, zda by měli zájem se případně prezidentské volby účastnit. „Snaha je vygenerovat co nejlepšího kandidáta,“ řekl jeden ze signatářů výzvy, senátor zvolený s podporou Starostů a nezávislých Jiří Šesták.

Vyloučena není ani možnost, že Kroměřížská výzva nakonec podpoří takového kandidáta, který se jejího hledání nejlepšího kandidáta účastnit nechce. „Pro nás je to krizový scénář,“ řekl Němec.

„Michal Horáček je mým celoživotním přítelem. Proti Horáčkovi nikdy vystupovat nebudu a to přátelství si nenechám vzít,“ řekl Kocáb. „Dovedu si představit, že podpořím osobnost, která se nebude chtít spojovat s Kroměřížskou výzvou, ale zároveň bych si myslel, že by to byl ten nejlepší prezident,“ řekl iDNES.cz Kolář.