Mexiko má novou hrdinku. Labradorka Frída zachránila už dvanáct lidí

Ničivé zemětřesení o síle 7,1 zasáhlo Mexiko v úterý. Počet obětí se vyšplhal na 295. Záchranné práce však stále pokračují. Podle ministra vnitra Miguela Osoria Chonga ještě v pátek záchranáři vysvobodili z trosek živé lidi.

Právě pro hledání přeživších zasypaných sutinami využívají Mexičané hojně psů. Slávu si díky své výkonnosti v tomto ohledu získala zejména labradorka Frída, píše deník The Guardian.

Frída patří mexickému námořnictvu, které při přírodních katastrofách tradičně zastává důležitou roli. Fenka se poprvé těšila zájmu veřejnosti, když před dvěma týdny udeřilo zemětřesení ve státě Oaxaca. V ochranných brýlích, zeleném postroji a s párem botiček na tlapách se sedmileté fence podařilo „vyčmuchat“ pod troskami tělo policisty a několika dalších obětí.

Po dalším silném zemětřesení v hlavním městě byla spolu s dalšími psy nasazena při hledání přeživších, kteří uvázli pod nánosy trosek.

Poté si Frídy všiml i mexický prezident Enrique Peña Nieto a její přínos ocenil na Twitteru. „Tohle je Frída. Patří k SEMAR (mexické námořnictvo – pozn. red.) a pomohla zachránit víc než padesát životů (ve skutečnosti jde o součet mrtvých i živých – pozn. red.) v různých katastrofách na národní a mezinárodní úrovni,“ napsal prezident.

Frída se totiž mimo akcí v Mexiku účastnila například záchranných operací při loňském zemětřesení v Ekvádoru, při sesuvech půdy v Guatemale v roce 2015 nebo při výbuchu plynu v Mexico City v roce 2013.

„Je to zdroj pýchy pracovat s Frídou. Jde o velmi, velmi speciálního psa,“ citovala agentura Reuters jejího vodiče Israela Arauzua. Fence zbývá asi rok do psího důchodu, který má strávit v Arauzuově domácnosti. Podle deníku El Heraldo de Mexico pomáhá Frída v současnosti také při výcviku dalších psů ve věku od jednoho do pěti let, kteří po ní jednou službu převezmou.